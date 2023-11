El Nàstic i la falta de gol: un problema que ha esdevingut un bloqueig mental

Els grana van tenir fins a quatre ocasions clares, però la pilota no va entrar

Actualitzada 13/11/2023 a les 21:34

El problema amb el gol ja s'ha convertit en un bloqueig psicològic. Amb l'empat a zero contra el Sestao River, el Nàstic va sumar el quart partit consecutiu sense perforar la porteria rival ni una vegada. Aquesta crisi va aparèixer la setmana de tres duels i es va accentuar el darrer diumenge.En aquests encontres, els grana han tingut les ocasions de totes les maneres possibles. Des de rematades de córner a tirs llunyans i, fins i tot, des del punt de penal. Les conseqüències d'aquesta sequera han afectat més el rendiment de l'equip que a la situació a la classificació. El Nàstic és el setè i està a tres punts del, però el que preocupa és l'estat d'ànim d'un equip que suma ja sis jornades sense sumar tres punts i que no va saber vèncer un equip que va ser pràcticament inofensiu.El tècnic grana, Dani Vidal, va destacar que «sentim impotència perquè no era un partit de guanyar un a zero, sinó per més gols. Si haguéssim marcat en els primers minuts, les precipitacions no haurien passat». De fet, els grana van generar ocasions clares per marcar. En els primers vint minuts, Pablo Fernández en va tenir per partida doble. Primer, es va desmarcar per rebre una passada filtrada d'Andy Escudero, però va ser molt lent a la resolució i es va deixar atrapar per un defensor que va bloquejar el remat.En la següent jugada, va provar amb un cop de cap potent des del segon pal, però, llavors, un defensa va evitar el gol des de la mateixa línia. Jaume Jardí va rematar sol al punt de penal una jugada de pilota aturada executada per Borja Martínez, però la pilota va sortir fora. Finalment, Marc Fernández va protagonitzar la millor ocasió. Gairebé al minut noranta, la defensa del Sestao va fallar i va facilitar una situació de mà a mà entre Marc Fernández i el porter. Amb la porteria gairebé buida, va errar el tir amb la mala sort que es va lesionar en el moment del colpeig.Les ocasions les van tenir, però també van donar signes de nerviosisme. El Sestao River, l'antepenúltim classificat, arribava al Nou Estadi amb un pla de partit simple. Després de carregar-se amb 120 minuts de partit de Copa del Rei dies abans, el seu objectiu era no perdre. Això va quedar reflectit durant el duel perquè el conjunt basc va ser pràcticament inofensiu i Varo no va haver d'actuar. Els grana dominaven, i després de les ocasions fallades, es van mostrar, per primera vegada, sense idees en atac. A partir de la mitja hora de la primera meitat i en part de la segona, el Nàstic es va bloquejar. Les jugades morien amb passades precipitades i pilotades llargues a un solitari Pablo.L'última vegada que el Nàstic va acumular sis partits sense marcar va ser la temporada 21-22. Llavors, Raül Agné va estar contra les cordes després d'una derrota per 0-3 contra l'Andorra. L'equip es va recompondre i va trencar la dinàmica amb un 0-3 a domicili contra el Betis Deportivo i va acabar a un pas de l'ascens. Els de Vidal ja han demostrat enguany del que són capaços. L'única medecina per curar-se del bloqueig mental és una victòria contra el Real Unión que aporti la confiança que els grana han perdut en els darrers partits.