Cauen lesionats tres dels futbolistes més importants del Nàstic

El club ha publicat l'informe mèdic de Nacho González, Marc Fernández i Joan Oriol, que es van fer mal contra el Sestao River

Actualitzada 14/11/2023 a les 14:52

David de verdad te digo, que en esa situación, por desgracia no podría haber ayudado nada, al contrario. Si no, no me sacan de ahí ni con agua caliente!! Pues como bien sabrás, es el momento de aún estar más unidos, que sois muy importantes — Marc Fernández (@Marc_Fdez35) November 14, 2023

El Nàstic de Tarragona ha publicat aquest matí, les conclusions dels informes mèdics practicats a Nacho González, Marc Fernández i el capità grana, Joan Oriol, tres futbolistes que van veure's obligats a abandonar el terreny de joc el passat diumenge en el matx contra el Sestao River per problemes físics.Durant el partit, Nacho González va patir una luxació de l'espatlla dreta. Una afectació que va ser reduïda al mateix Nou Estadi pels serveis mèdics del club i per la qual el central andalús ja ha començat els treballs de recuperació amb el tractament de fisioteràpia i el treball de gimnàs.Per la seva part, Marc Fernández va patir una ruptura fibril·lar a l'isquiotibial dret en realitzar un xut a porteria. Aquesta lesió el mantindrà lluny dels terrenys de joc durant unes setmanes.La lesió es va produir en una de les últimes jugades del partit i, amb el Nàstic havent esgotat tots els canvis. Marc Fernández es va veure obligat a abandonar el terreny de joc a causa de la lesió, deixant el Nàstic amb 10 futbolistes sobre el terreny de joc. Davant d'algunes crítiques d'aficionats, el jugador s'ha defensat en xarxes socials afirmant que «no hagués pogut ajudar gens» als companys, perquè s'havia «trencat en una zona molt dolorosa». Tanmateix, l'atacant grana ha fet autocrítica i demana el suport i la unió de tots els nastiquers per, entre tots, «sortir d'aquesta ratxa».Finalment, Joan Oriol, el capità grana, també va notar molèsties físiques durant el partit contra el Sestao River, havent de ser substituït per Iker Recio, que va fer així el seu debut lliguer com a futbolista grana. Segons ha comunicat el Nàstic, el lateral cambrilenc pateix un edema muscular al quàdriceps de la cuixa dreta i s'espera que es reincorpori als entrenaments amb la resta de l'equip de l'equip aquesta mateixa setmana.