Dani Vidal: «Estic entre enfadat, trist i impotent perquè ens ho deixem tot i el gol no arriba»

Actualitzada 13/11/2023 a les 12:38

L'entrenador del Nàstic, Dani Vidal, va sortir el diumenge amb una gran barreja d'emocions després de l'empat a zero contra el Sestao River. El tècnic va destacar que «és una barreja entre estar enfadat, trist i impotent, perquè ens ho deixem tot i el gol no arriba». Els grana van tenir múltiples ocasions i Vidal va destacar que «no era un partit de guanyar un a zero, sinó de més gols. Si haguéssim marcat en els primers minuts, les precipitacions a l'atac no haurien passat».



Després d'un bon tram inicial, el Nàstic va estar tens i erràtic sobre la gespa. Fins i tot, al segon temps es va veure l'equip atacant sense idees, incapaços de penjar la pilota a l'àrea. Vidal va subratllar que «els jugadors són persones. Ho hem tractat, però quan la pilota no entra i, fins i tot, et treuen gols sota la línia de gol, acaba afectant. No podem malgastar les ocasions d'avantatge, hem estat millors, però la pilota no ha entrat». Tirlea va ser el principal canvi a l'onze del Nàstic i el tècnic el va destacar que «en la faceta ofensiva ens ha donat molt. A la mitja part hem corregit les situacions perquè el Sestao no transités i, en aquest aspecte, ha funcionat».L'entrenador grana va trigar uns minuts en arribar a la roda de premsa.La situació va afectar la plantilla i Dani Vidal va cloure subratllant que «hem fet múltiples ocasions i la pilota no ha entrat. Fa mal, però a partir de demà treballarem, treballarem i treballarem per revertir la situació. Estem fotuts tots, però som el Nàstic i en sortim de totes».