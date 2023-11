El CV Sant Pere i Sant Pau s'emporta el derbi amb contundència (0-3)

Els de Vlado Stevovski continuen invictes i líders del grup

Actualitzada 12/11/2023 a les 17:58

El CV Sant Pere i Sant Pau de Vlado Stevovski continua sense conèixer la derrota. Els cooperativistes es van imposar amb claredat al CV Roqeutes en el derbi provincial i es mantenen líders en solitari de la categoria.El trident de l'equip tarragoní està més en forma que mai. Elio Carrodeguas, Julián García-Torres i Samuel Pacheco són els protagonistes de cada partit i Stevovski té la seguretat que, quan un dels tres no es troba encertat, els altres dos responen. En el primer set van ser Pacheco i Carrodeguas els encarregats de posar distància i tancar amb el 20-25 final. En el segon, gairebé no va haver-hi resistència amb un 15-25 favorable als cooperativistes, que es van aprofitar del desencert local. Finalment, el Sant Pere i Sant Pau va tancar el partit amb un últim set igualat que van haver de remuntar amb un parcial de cinc punts per posar el 20-25 final.