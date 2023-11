El Calafell s'emporta el derbi contra el Reus Deportiu (3-5)

Els verds van impulsar-se amb una gran primera part i van saber respondre a la reacció del Reus al segon temps

Actualitzada 12/11/2023 a les 15:48

El Calafell es va emportar el derbi contra el Reus Deportiu en el retorn al Palau d'Esports. Els de Ferran López van ser superiors en les transicions amb una destacada primera part. Els reusencs van reaccionar al segon temps, però els calafellencs van saber respondre per guanyar un partit que els deixa en el top 4.Després de setmanes tancats per obres estructurals. L'afició va respondre i, des del primer minut, van tornar a fer ressonar la Bombonera. Els roig-i-negres van respondre a la seva afició agafant la iniciativa, però el Calafell estava preparat i es va replegar en defensa. Tampoc es quedava curt en atac. Ferran López tenia les directrius clares i, quan els seus jugadors trobaven un forat, feien mal amb les transicions.Els minuts passaven i el Reus no aconseguia penetrar en el mur visitant. En plena ofensiva local, el Calafell va trobar un forat. Miras va fer una passada des de la seva pista cap a Oriol Vives i, aquest, va marcar el 0-1 amb un remat creuat. Ferran Giménez va intentar fer reaccionar el Reus, però els tirs llunyans no eren problema per a Gerard Camps.Aragonès mantenia actiu l'equip, però el Calafell continuava fent la seva feina. Jepi Selva va trobar or en una jugada aïllada. Des del cantó de la pista, l'atacant va buscar el seu forat a la frontal i va clavar la bola a l'escaire. El Reus no aconseguia aturar les transicions i, un contraatac liderat per Arnau Xaus, va acabar amb Jan Escala fent el tercer abans del descansA la represa, el partit va canviar. El Reus Deportiu va sortir endollat i l'atac començava a fer flaquejar el mur defensiu calafellenc. Els de Ferran López havien d'arriscar més per aturar l'atac reusenc i, d'aquesta manera, va arribar la desena falta. L'especialista, Marc Julià, no va fallar, va picar la pilota i amb un toc gràcil va marcar l'1-3. El gol va donar forces al Reus i, poc després, va marcar el segon. Aragonès es va inventar una assistència per Martí Casas que no va fallar per retallar distàncies. El Calafell va tenir a les mans de Xaus rematar el duel, però Ballart li va aturar dues faltes directes consecutives. Alhora, Gelmà va poder marcar l'empat de penal, però el xut es va estavellar al pal.El Reus encara estava viu i, amb un tir potent, Arnau Canal va treure les teranyines de l'escaire per posar el 3-3. Els verds es van veure desbordats, però van reaccionar gairebé a l'instant. En tres tocs ràpids, Ferrer i Xaus es van marcar un contraatac que va acabar amb Jepi Selva anotant el 3-4. EL Reus buscava l'empat a la desesperada i, ja sense porter, Ferrer va rematar el duel.