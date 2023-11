Solcam Energia renova amb el Salou Associació Rugby Club per la temporada 2024

El Club va ser fundat el 2018 amb la missió d'arrelar el Rugby en el territori

La temporada 2022/2023 començava amb el repte que el trasllat temporal a les instal·lacions del Complex Futbol Salou per les obres del camp municipal no repercutís en la bona línia de recuperació del Club després del col·lapse de la Covid. Tot i les adversitats, el club va aconseguir complir els seus objectius, destacant l'enfortiment del projecte «Cap Jugador Sense Equip» amb la inclusió del Rugby Vilafranca, al col·lectiu de Clubs implicats (Salou, Amposta, Calafell i Reus) sota la marca esportiva Unió Rugby Sud que ha presentat el projecte en les Competicions.



Tot i això, alguns desafiaments, com la manca d'instal·lacions municipals per a jornades de promoció, van afectar la captació de nous jugadors, cosa que es converteix en una àrea clau de millora per a la temporada que ve.



El projecte per a la temporada 2023/2024 presenta pilars sòlids:

Fer créixer el projecte Cap Jugador Sense Equip mantenint la inscripció en competicions clau i augmentant els esforços de captació de nous jugadors des de les categories inferiors.

Captació de Talents: implementant diverses estratègies de promoció, esdeveniments i campanyes per atraure més jugadors, tant masculins com femenins, enfortint així totes les categories disponibles al club.

Millora de Recursos, definint una estratègia per aconseguir més suport de col·laboradors i espònsors enfocant-se a oferir un valor atractiu per a les empreses i entitats interessades a donar suport al desenvolupament del rugbi.

Difusió del Rugbi: Es planifica l'organització d'un torneig internacional per promoure l'intercanvi esportiu i el rugbi en un context global.

El rugbi aporta valors fonamentals, tot fomentant el respecte, el treball en equip, la disciplina i l'esforç. A més, és un esport altament inclusiu, on nois i noies juguen junts fins als setze anys, enfrontant desafiaments i oportunitats de manera equitativa.

En aquest context, el compromís d'empreses com Solcam Energia és clau. El CEO, Marc Segura, destaca la importància del patrocini i la implicació de l'empresa en la difusió de valors, tan esportius com a socials, dins i fora del terreny de joc.