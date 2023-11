La Muntanyes de Prades Epic Trail atraurà a corredors d'una vintena de nacionalitats aquest cap de setmana

En la primera edició, la cursa de la Costa Daurada ha aconseguit atreure un gran nombre de corredors d'elit en les tres distàncies

Actualitzada 10/11/2023 a les 15:54

No falta res perquè la Prades Epic Trail Costa Daurada doni, aquest proper cap de setmana, el primer tret de sortida de la seva història. Des de fa mesos, organització i participants esperen aquest moment amb il·lusió i respecte. Els primers, pel desafiament que suposa crear un esdeveniment de trail running amb més de 450 participants a la seva estrena. Els segons, ja que s'enfrontaran a algun dels tres recorreguts proposats, de 100, 50 i 25 km, per aquest majestuós enclavament de la Costa Daurada. La cursa tindrà la Plaça Major de Prades com a punt d'inici i final de les curses.Muntanyes de Prades Epic Trail Costa Daurada neix apuntant alt, amb l'objectiu d'esdevenir una de les principals curses de final de temporada. I és que l'aposta del Club Trail.cat combina tres factors clau: uns recorreguts bells, salvatges i variats, que mostren tot l'atractiu d'aquesta bella serra banyada per la Costa Daurada, un equip experimentat amb més de 120 voluntaris, i uns premis dignes de les millors curses del món, acumulant més de 28.000€.Tot això ha fet que ningú es vulgui perdre la cita, inclòs un gran nombre d'atletes d'elit espanyols i internacionals (27 nacionalitats presents) que, de ben segur, ho donaran tot per intentar aconseguir els importants trofeus. A més, els informes meteorològics preveuen una jornada amb un temps espectacular, sense precipitacions i amb temperatures perfectes per a la pràctica esportiva.