El Nàstic vol retrobar-se amb la victòria contra un Sestao River dèbil a domicili

L'equip basc ha perdut les últimes 4 sortides, però arriba al duel amb dues victòries seguides a lliga i a Copa

Actualitzada 09/11/2023 a les 20:38

El Nàstic es troba en una situació de crisi de resultats després d'un mes d'octubre nefast. Amb tot, el remei per curar la malaltia és simple: guanyar els tres punts contra el Sestao River aquest diumenge al Nou Estadi Costa Daurada. Els grana es troben a tres punts del líder i, després de tres partits consecutius fora, hauran de demostrar davant l'afició que les bones sensacions en el joc es mantenen i que s'han solucionat els problemes amb el gol.El Sestao River arriba a Tarragona en ratxa després de guanyar el seu primer partit a lliga el passat diumenge i classificar-se a la següent ronda de la Copa el dimecres amb un gol agònic a la pròrroga. Els bascs van superar al seu estadi al Celta Fortuna, el flamant nou líder de la categoria. A més, també van aconseguir deixar la porteria a zero contra l'equip més golejador del grup. Amb aquesta victòria, el Sestao River comença a arrencar després d'una adaptació més que complicada. Abans d'aquest últim duel, els d'Aitor Calle no havien guanyat cap. A més, amb la victòria a la Copa contra la Gimnástica Segoviana, també s'han estrenat a domicili.La realitat és que el Sestao River és, avui dia, l'equip més limitat en la part ofensiva. En onze jornades, només ha marcat tres gols. L'últim, el de la primera victòria, va ser de penal i el va transformar un dels seus referents, Leandro Martínez. Fa una temporada, l'extrem en va sumar catorze dianes a Segona Federació i, enguany, es va estrenar contra el Celta. D'altra banda, és el tercer conjunt que més gols encaixa.Els d'Aitor Calle són un equip rocós al seu estadi. A Las Llanas és on han sumat més punts gràcies a aguantar el 0-0 contra equips potents com la Cultural Leonesa i la Real Sociedad B. La sagnia ve en els partits fora de casa. El Sestao River ha perdut gairebé tots els partits com a visitant. Només ha puntuat en un i aquest va ser en la primera jornada de lliga contra l'Unionistas. Des de llavors, ha jugat un total de quatre partits: tres han acabat amb derrota per 3-0 i un altre per 1-0.Els bascs van caure als camps del Sabadell, SD Logroñés, Tarazona i Arenteiro, tots equips de la part baixa. En definitiva, fins al partit del darrer diumenge, el conjunt basc era el rival més dèbil de tota la categoria, però, tot i això, va aconseguir sumar els tres punts contra el millor equip de llavors. Finalment, cal afegir que el conjunt basc arribarà al duel amb menys temps de preparació que el Nàstic.Dimecres, el Sestao va haver de jugar el seu partit de Copa del Rei contra la Gimnástica Segoviana i va acabar amb victòria basca per 3-4 a la pròrroga. Al minut 90, els de Calle guanyaven per 1-3 contra una Gimnástica que va jugar tot el partit amb un home menys. Els locals van forçar la pròrroga, però Jon Cabo, dels més destacats del Sestao River, va acabar donant el passi als bascos. D'aquesta manera, en un partit, van marcar més gols que en tota la temporada a la lliga i arriben en ratxats al duel de diumenge.Pel que fa als grana, Vidal podrà comptar amb Concha, que torna a estar disponible després de complir el partit de sanció.