El CB Cambrils celebra els 40 anys d'història com una gran família

L'entitat aplegarà a tots els seus equips per fer un acte de presentació oficial al pavelló municipal

Actualitzada 09/11/2023 a les 20:50

Ara fa quaranta anys, un grup d'amants del bàsquet que s'aplegaven a les pistes de Cambrils van decidir formar el CB Cambrils. «Hi havia equips locals que jugaven i guanyaven contra conjunts de Tarragona i Reus, però no s'havia instaurat una cultura de club. Aquesta va ser animada per Josep Maria Panicello», destacava a Diari Més el president del CB Cambrils, Francesc Canaldas. Quaranta anys després, Canaldas assenyalava que «seguim la mateixa filosofia del 1983. Llavors, Cambrils era un poble que estava creixent i nosaltres ho estem fent amb ell».Actualment, el club està format per 36 equips en total i gairebé 400 jugadors, des dels més petits fins a la categoria sènior. A més, l'entitat té enllaços amb diferents col·legis amb l'objectiu de portar el bàsquet a tots aquells nens que vulguin iniciar-se a la disciplina des de ben petits. La família ha crescut respecte als seus inicis i Canaldas explicava que «el pavelló se'ns ha quedat petit».Tot i que la data de la creació va ser l'11 de setembre de 1983, l'entitat bufarà les espelmes en una gran celebració aquest diumenge al seu pavelló. «Farem la presentació de tots els equips de la base. Volem que siguin tots, també aquells que en algun moment han passat per l'entitat i, tots plegats, fer-nos una foto de família per aquesta data especial», destacava Canaldas. A més, la cirereta del pastís serà el duel de l'equip sènior que es disputarà el mateix dia.Amb el pas dels anys, el club ha anat creixent i el president cambrilenc apuntava que el punt principal ha sigut el bàsquet femení. «Ha estat el gran canvi dels últims 15 anys de l'entitat. Antigament, només hi havia un parell d'equips. En els últims anys, s'han completat equips de totes les edats, des de les més petites a les sèniors», subratllava Canaldas.A més, afegia que «l'ascens del bàsquet femení no només ens ha aportat jugadores, sinó també hi ha moltes noies entrenadores i col·laboradores que ens ajuden a mantenir l'estructura del club». Pel que fa a aquest últim punt, Canaldas apuntava que «tots els integrants de l'estructura del club som amateur. Tenim altres feines, però amb un gra de sorra de cadascun, el club continua creixent».De cara a l'any del 40è aniversari, el club estrena un nou escut especial que va ser creat per una de les joves jugadores de l'entitat i el lluirà fins a la pròxima temporada. Durant aquests anys l'entitat té programats més actes, des de sopars populars o una reunió d'antigues juntes de tota la història de l'entitat. De moment, l'any del 40è aniversari donarà el tret de sortida aquest diumenge.