Dani Vidal: «Farem un bon partit segur»

El tècnic s'ha mostrat confiat abans de tornar a competir al Nou Estadi tot i que un virus intestinal ha «condicionat» la setmana de treball dels granes

Actualitzada 10/11/2023 a les 17:31

Dani Vidal ha comparegut aquest divendres en la roda de premsa prèvia a la dotzena jornada de campionat a Primera Federació. Els granes tornen a competir al Nou Estadi Costa Daurada després d'un tram de competició lluny del coliseu grana. L'afició nastiquera podrà tornar a gaudir dels seus en l'encontre contra el Sestao River aquest diumenge a partir de les 20:00 hores.Vidal s'ha mostrat confiat d'obtenir un bon resultat i recuperar el camí de la victòria davant de la seva afició després d'unes últimes setmanes de competició difícils: «Farem un bon partit segur perquè tenim moltes ganes de tornar a jugar davant la nostra gent» ha comentat el tècnic grana.«Tenim moltes ganes de tornar al Nou Estadi. Estem rebent una empenta brutal de l'afició. No hem perdut encara a casa i és en part gràcies a ells. Els necessitem» ha continuat Vidal, que, ha revelat que l'equip ha passat una setmana difícil per culpa d'un virus intestinal que ha afectat bona part de la plantilla: . «Tornant de Pamplona algun jugador ja es va començar a trobar malament, dilluns van caure un gruix de 8-9 jugadors i durant la setmana hem anat recuperant a la gent. Ahir ja vam entrenar tots. Ha condicionat la setmana, però en cap cas podrà ser una excusa.» ha revelat el tècnic.Tanmateix, Vidal ha aprofitat la setmana per treballar alguns aspectes a millorar de l'equip: «Hem insistit en situacions d'avantatge a tres quarts de camp i intentar prendre millors solucions, hem treballat diferents variants i hem demanat clama, paciència en aquestes situacions, estem segurs que millorarem en aquest aspecte.» ha explicat.L'entrenador tarragoní també ha analitzat al rival dels granes, el Sestao River, que arriba en un bon moment després d'encadenar dos triomfs consecutius: «A vegades, pot venir un equip en bona dinàmica de resultats i tenir ganes del partit perquè entens que no fan les coses tan bé com els resultats indiquen sinó que és fruit de la dinàmica. Venen amb la moral alta després de dues victòries consecutives. És un equip amb un esquema molt variable amb quatre o tres defenses i opcions al mig del camp. Van començar la temporada reclamant protagonisme amb pilota i ara estan sent més pràctics. En defensa han combinat partits de pressió alta amb altres de menys pressió.»Finalment, Vidal també ha analitzat la categoria sense voler fer-li massa cas al que es digui a internet: «Les xarxes socials a la gent que estem a l'esport ens fa més mal que bé. No ens podem contagiar d'això ni quan va molt bé la cosa ni quan va molt malament, aquest missatge no l'he canviat. Soc conscient que és molt llarg, la categoria crec que sé per on anirà, dubto molt que cap equip es desmarqui molt aviat i agafi un bon marge, és evident que estem un grup d'equips molt igualat i el que tingui més calma i eficàcia ascendirà.» ha tancat.