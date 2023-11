El Reus i la Pobla es reparteixen els punts amb un derbi de golassos (1-1)

Xavi Jaime, per part del conjunt reusenc i Arnau Sans, del filial grana, van marcar de falta directa

Actualitzada 09/11/2023 a les 09:36

El Reus FC Reddis i la Pobla de Mafumet es van repartir els punts amb un derbi d'alta intensitat que va tenir dos protagonistes. Xavi Jaime i Arnau Sans van clavar dos golassos de falta directa per establir l'1-1 final.



Això era un derbi i, per tant, no va ser un partit convencional. Marc Carrasco va establir un mur de cinc defenses preparats per al xoc. Hi havia tensió a l'ambient, tant a la graderia com al camp, i es va veure en els primers minuts. Pobletans i reusencs van començar el duel amb respecte. Les possessions dels dos equips no eren llargues, el control de la pilota era estèril i les aproximacions de la Pobla les va tapar Xavi Molina amb contundència.Els dos equips brillaven per una cosa: la seva explosivitat en el joc directe. Els dos equips treien ocasions del no-res i es va convertir en un duel de pistolers. El Reus va disparar primer. Nico Díaz va guanyar-li la partida a Urbina per centrar al primer pal. Allà estava Aitor Serrano, que va volar per sorprendre José Enrique i enviar la pilota al pal. La rèplica va arribar a l'instant. Céspedes va ser l'encarregat de finalitzar-lo per l'esquerra amb un xut creuat potent que es va passejar per davant de Verdejo.Amb el sistema de cinc centrals, el Reus va sacrificar el mig del camp i la Pobla, a poc a poc, ho va aprofitar. Amb la pressió elevada, els de Baines van agafar protagonisme. El Reus aguantava pacientment i, en el seu pitjor moment, van generar una ocasió clara. Benito va posar l'esfèric a l'àrea i la pilota va quedar a la frontal per al cop de dreta d'Oribe que va sortir fora per poc.A la represa, la Pobla continuava amb la iniciativa. De fet, en els primers minuts ja van tenir la primera ocasió. Hamza va rebre una pilota a la frontal i, en comptes de passar-li l'esfèric a Guzmán, que estava desmarcat a l'extrem esquerre, va provar a porta, però el xut col·locat va marxar fora. El partit va començar a guanyar intensitat i les faltes eren freqüents. Sans en va provocar una a la frontal i el Reus no va desaprofitar l'ocasió. Xavi Jaime la va demanar i, amb un remat exquisit, la va enviar dins per avançar el conjunt roig-i-negre amb un golàs.Amb la diana, el Reus ja tenia la feina feta. Els roig-i-negres es van tancar en defensa per aguantar les escomeses de la Pobla. Cada vegada eren més freqüents, però la definició era massa precipitada. Amb el pas dels minuts, el Reus començava a patir per conservar energies i es va carregar de targetes. Una de les faltes va ser a la frontal, semblant a la que va marcar Jaime. Arnau Sans, va repetir la gesta i va empatar el partit amb un golàs de falta. Els minuts passaven i, tot i els intents de la Pobla, el duel va acabar amb empat.