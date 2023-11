Alberto Varo, Borja Martínez i Pablo Fernández són els pilars del Nàstic

Malgrat la competència, s'han mostrat imprescindibles en l'estil de Vidal

08/11/2023

Després d'una setmana convulsa a nivell de resultats, és probable que Dani Vidal canviï peces a l'onze per provocar una reacció positiva contra el Sestao River. El tècnic grana ho pot fer perquè la plantilla del Nàstic ha demostrat estar capacitada per assumir diferents rols, però hi ha tres jugadors que són insubstituïbles. Alberto Varo, Borja Martínez i Pablo Fernández són els tres pilars del joc grana.Per una banda, Alberto Varo es va encarregar de sostenir a l'equip quan pitjor estava amb grans aturades contra l'Osasuna Promesas i el Deportivo. Tot i que els grana van acabar perdent, el porter va mostrar un gran nivell i va evitar una sagnia en cada partit. D'altra banda, Borja Martínez és la guia al mig del camp. Avui dia, es pot dir que és el fitxatge del mercat d'estiu que està donant millor resultat i, quan no apareix, el Nàstic pateix. Així va ser contra l'Osasuna Promesas, un conjunt que va proposar un joc de pilotades.Finalment, Pablo Fernández és l'habilitador de l'equip. Potser no és el millor golejador, però la feina que fa en la lluita per la pilota contra els defensors rivals i a l'hora de redirigir el joc a l'últim terç del camp no la pot replicar cap altre jugador. Tant Pablo Fernández com Borja Martínez han vist rotar, gairebé cada partit, la seva parella, però cap d'ells ha participat en el joc de les cadires, sempre han estat presents a l'onze titular i, diumenge, també hi estaran.