El Reus i la Pobla s'enfronten en un derbi que serà un «punt d'inflexió»

Els tres punts són essencials per als dos equips per establir-se al 'play-off' d'ascens

Actualitzada 07/11/2023 a les 21:44

El partit que acull avui a les 20 hores el Municipal de Reus no és un qualsevol. No només és un derbi del Camp de Tarragona, sinó que és el duel més similar entre Reus i Nàstic que es pot donar. Cinc anys després de l'últim, l'estadi reusenc rebrà un derbi amb nous protagonistes: el Reus FC Reddis de Marc Carrasco i el CF Pobla de Mafumet d'Adolfo Baines.Tant el filial grana com l'equip reusenc han començat la temporada amb bon peu. Els roig-i-negres es troben quarts amb setze punts mentre que els pobletans van setens amb catorze. El tècnic de la Pobla, Adolfo Baines, va destacar que «estem motivats i concentrats. No només està en joc l'orgull de guanyar el derbi sinó que serà un punt d'inflexió per a nosaltres. El resultat marcarà si podem mirar amunt i competir a la part alta o ens haurem de conformar a mitja taula».El filial grana va caure derrotat contra el Vilafranca el darrer diumenge en un partit en el qual els pobletans es van mostrar poc encertats a les dues àrees. Amb tot, Baines assegurava que «quan perds, les setmanes es fan molt llargues. Avui tenim l'oportunitat de reivindicar-nos aviat i no en un partit qualsevol. És un duel amb múltiples al·licients perquè sigui un bon vespre de futbol». Qui va estar absent contra el Vilafranca i tornarà avui de la baixa per acumulació de targetes és Hamza Bellari. L'extrem marroquí és un jugador important a l'atac dels de Baines i, el diumenge, el van trobar a faltar. Avui, estarà llest per tornar a l'onze i ser el protagonista.Baines descrivia al Reus FC Reddis com «un equip molt combatiu. Potser s'ha posat el cartell de tapat, però ha fitxat amb quantitat i qualitat. Oribe i Aitor Serrano són jugadors diferencials i se sumen a Ramon Folch, Xavi Molina i Dani Argilaga, entre altres». A més, també hi ha un nou valor afegit en aquest derbi. Jugadors com Alberto Benito, Dani Argilaga, Jordi i Víctor Oribe, Maxi Rosales, Aitor Serrano i Albert Miravent va lluir la samarreta de la Pobla en el passat. El Reus FC Reddis parteix amb avantatge a casa. Aquesta temporada, els de Carrasco s'han mostrat sòlids i contundents davant la seva afició. No només han guanyat els quatre partits que s'han disputat, sinó que, a més, no han rebut ni un sol gol.Per al Reus també és un partit il·lusionant. Marc Carrasco, destacava que «avui és un dia de gaudir d'una nit màgica i de fer gala del caràcter lluitador dels reusencs. Fa tres anys, la ciutat estava orfe de futbol. Amb l'afició, vam crear un projecte que està creant uns vincles importants». A més, afegia que «Ens esforçarem per oferir la nostra millor versió contra un gran equip que tenen jugadors que viuen per ser professionals i entrenen al matí amb un entrenador que els imprimeix un bon caràcter».