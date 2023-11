El Nàstic troba a faltar el Nou Estadi: és on només ha sumat punts a l'octubre

Ha patit derrotes en els tres duels fora de casa

Actualitzada 07/11/2023 a les 21:02

El Nàstic de Dani Vidal ha trobat a faltar el Nou Estadi Costa Daurada. El mes d'octubre era el Tourmalet particular per als grana i només han sabut puntuar amb el suport de la seva afició. En cap dels quatre desplaçaments han guanyat. De fet, han perdut els tres partits de lliga i va quedar eliminat a la tanda de penals contra l'Orihuela. A casa, han aconseguit sumar dos punts empatant contra dos rivals decom són la Ponferradina i la Real Sociedad B. En el primer, els grana van oferir un partit seriós, sòlid en defensa i es van imposar a nivell de joc.D'altra banda, contra la Real Sociedad B, els de Dani Vidal van saber reaccionar quan el filial basc va remuntar el duel en quatre minuts. Pablo Trigueros va empatar amb un cop de cap i, ell mateix, gairebé va completar la remuntada, però un defensor va bloquejar el tir que anava a porteria buida. Tot i això, els grana es troben en una crisi de resultats amb sis partits sense guanyar. L'última vegada que això va passar va ser en l'etapa d'Iñaki Alonso l'any passat, però la situació de l'equip és completament diferent.Llavors, els grana es trobaven a un punt del descens i a onze deld'ascens. Una situació dramàtica que va requerir un canvi d'entrenador i l'aposta per Dani Vidal. Gràcies al gran inici de la temporada, tot i ser un mes d'octubre per oblidar, el Nàstic es troba a tres punts de la primera posició i a vuit de la zona de perill. A més, les sensacions sobre la gespa no difereixen molt respecte a l'equip que va aconseguir rècords d'imbatibilitat de fa uns mesos. La solució és simple, els grana hauran de tornar al camí de les victòries i, diumenge, tindran l'oportunitat perfecta contra el Sestao River.