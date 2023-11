La falta de gol del Nàstic està en el punt de mira per la mala dinàmica

En els darrers sis partits, comptant la Copa del Rei, els grana només han marcat tres gols i cap d'aquests ha sigut dels davanters

Actualitzada 06/11/2023 a les 20:31

El dia de Halloween va començar abans d'hora a can Nàstic. Va iniciar a principis d'octubre i s'ha allargat fins al darrer diumenge En aquest tram, els grana han acumulat tres derrotes consecutives fora de casa a lliga, dos empats al Nou Estadi i una eliminació de la Copa a la tanda de penals. Amb la derrota contra l'Osasuna Promesas, l'equip va certificar la mala dinàmica i va posar en el punt de mira una de les debilitats: la falta de gol.



Dani Vidal va assenyalar aquest defecte en la roda de premsa posterior al duel de diumenge: «Estem empipats perquè no pot ser que arribem tantes vegades amb situacions d'avantatge i que el porter rival acabi sense fer cap aturada. Hem de posar-hi remei ja», va destacar. La realitat és que, a Tajonar, el Nàstic es va quedar gelat. En tot el partit, els grana només van tenir un remat entre els tres pals i aquest va ser un córner que va rematar Nacho al travesser.En els darrers sis partits, comptant la Copa, els grana només han marcat tres gols. L'últim va ser el de l'empat contra la Real Sociedad B que va materialitzar Pablo Trigueros. Amb tot, els grana no s'han caracteritzat per fer un equip golejador des de l'inici de la temporada. Llavors, quan es trobaven en un ascens meteòric, la majoria dels partits se solucionaven amb un únic gol.Contra el Promesas, també es va trobar a faltar la figura del davanter referència. Els grana no tenen un home a qui penjar pilotes i que solucioni el partit. Només Pablo Fernández és fixe a l'onze L'asturià és essencial per a l'atac grana, però, al mateix temps, el seu estil de joc afecta el seu registre golejador. En la seva tasca de baixar pilotes i dirigir el joc a l'atac, és habitual veure Pablo caure per banda o quedant-se a la frontal, lluny de l'àrea, per rematar jugades. De moment, Vidal no ha trobat una parella que endevini la tecla. Ni els extrems reconvertits Marc Fernández i Jaume Jardí ni tampoc Gorka Santamaría han pogut complir el rol i, per aquest motiu, el tècnic els va rotant gairebé en cada partit. El primer no ha tingut la seva millor setmana. Li van anul·lar un gol legal contra el Deportivo, va fallar un penal contra l'Orihuela i va malbaratar l'única oportunitat contra el Promesas quan va quedar una pilota morta a la frontal. Pel que fa a Jardí, el reusenc ha alternat entre la banda i el centre i, quan ha brillat, ha sigut per la banda. Finalment, Santamaría tampoc s'ha establert a l'onze. El basc és un davanter rematador que brilla més a l'hora de rebre pilotes a l'àrea que generant ocasions amb les transicions, però tampoc ha mostrat encara aquesta faceta.De moment, el far de l'atac grana és Andy Escudero. L'extrem és qui més genera i de moment, és el pitxitxi amb 3 gols. Per aquest motiu va resultar estrany que Vidal el substituís tot just abans d'executar una falta perillosa contra el Promesas.Vidal va assenyalar que «s'ha de posar remei». El tècnic té aquesta setmana per trobar la solució del gol i sumar tres punts contra el Sestao River, diumenge.