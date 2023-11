L'Equip Sènior Masculí de Tennis del Golf Costa Daurada, Campió de Catalunya

S'ha proclamat per primera vegada a la seva història a la Divisió 2 per equips

Actualitzada 07/11/2023 a les 11:46

L'Equip Sènior Masculí de Tennis del Golf Costa Daurada s'ha proclamat per primera vegada a la seva història Campió de Catalunya per Equips de la Divisió 2. Un premi superlatiu per l'equip capitanejat per Mario Toribio que posa de relleu la gran temporada que han realitzat i que es converteix en el primer gran trofeu a les vitrines del Club.Un moment històric pels jugadors de casa que han regnat amb mà de ferro durant tot el Campionat, després de superar els quatre enfrontaments a les rondes classificatòries pel títol. Especialment a la final davant del cap de sèrie número 1 del torneig, el Club Tennis Lleida, als qui han derrotat per un contundent 4 a 1 i han aconseguit posar la cirereta del pastís.Abans, però, a les rondes prèvies havien superat al Club Tennis Hospitalet B, als vuitens de final, per un resultat final de 5 a 0, als quarts de final enfront de l'equip barceloní del Set Ball Club de Tennis per 3 a 4; i a les semifinals per un ajustat 4 a 3, decidit al partit de dobles decisiu davant del Club Tennis Sabadell.Una alegria doble després de l'ascens directe de categoria a la Divisió 1 del Tennis Català.