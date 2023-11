Joan Domingo, regatista del Club Nàutic Cambrils, subcampió del Optimist Asian and Oceanian Championship

El campionat es va celebrar a Abu Dhabi amb 157 regatistes de 29 països

Actualitzada 07/11/2023 a les 11:57

Joan Domingo, regatista del Club Nàutic Cambrils, es va proclamar subcampió de l'Optimist Asian and Oceanian Championship. La flota internacional d'Optimist es preparava dimarts 31 d'octubre per les primeres regates. Dimarts i dimecres van ser les proves classificatòries per dissabte disputar-se les finals. Els 157 participants van navegar amb molt bones condicions meteorològiques durant tot el campionat, tot i que amb molta calor.Després de nou proves, el regatista del Club Nàutic Cambrils Joan Domingo aconseguia la medalla de plata, per darrere de l'italià Mattia Di Martino.La regata va ser organitzada per ADMSC (Abu Dhabi Marine Sports Club) en col·laboració amb la Federació de Vela i Rem dels Emirats Àrabs Units, la Federació Asiàtica de Vela i el Consell Esportiu d'Abu Dhabi.