Carla Muro, del Club Tennis Reus Monterols, sotscampiona individual i campiona de dobles a l'ITF J30 Silla-Saladar

Actualitzada 07/11/2023 a les 12:41

Durant tota la setmana passada es va disputar a València el Torneig Internacional Junior ITF J30 Silla-Saladar, on van competir dues jugadores del Club Tennis Reus Monterols.Carla Muro, que es va classificar a la final en guanyar a Cayetana Gay per 6/2 6/4 a la semifinal, no va poder obtenir el títol de campiona en caure contra Gabriela Paun per 6/2 6/4 a favor de la contrincant.En la categoria dobles, va formar parella amb l'argentina Valentina Abril Bruno i es van proclamar campiones en guanyar la final per 7/5 6/3 a Sofia Fernandez Figueras i Cayetana Gay.Yleymi Muelle, també jugadora del Monterols, va superar la 1a ronda del torneig en guanyar per 7/5 6/3 a Rocio Amorós, però no va poder classificar-se per les semifinals, en caure a la 2a ronda contra Julia Camblor.