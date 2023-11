El CV Sant Pere i Sant Pau reacciona i supera el Sabadell (3-2)

Els de Vlado Stevovski van començar perdent els dos primers sets, però van guanyar amb contundència els tres darrers

El CV Sant Pere i Sant Pau de Vlado Stevoski es manté líder després de remuntar contra el Sabadell (3-2). Els cooperativistes arribaven al duel completament invictes i el Sabadell va capgirar aquesta dinàmica ben aviat. Els barcelonins es van emportar els dos primers sets per 21-25 i 22-25. La intensitat en atac dels visitants va decantar la balança al seu favor i els tarragonins van veure's sorpresos a les portes de la primera derrota de la temporada i a casa.Amb tot, el CV Sant Pere i Sant Pau va demostrar que, si qualsevol equip els vol guanyar, han de suar sang. Els de Vlado Stevovski es van despertar quan ho havien de fer i en el tercer set van enviar un missatge. No només van posar el 2-1 en el marcador, sinó que van esclafar els seus rivals amb un contundent 25-12. Aquest resultat va fer trontollar l'equip sabadellenc que va veure com el partit s'igualava amb un quart set que va acabar 25-18. Els de Stevovski van recuperar el ritme i, amb mà de ferro, van culminar la remuntada per guanyar 15-11 a l'últim set.