El col·legi Lestonnac clou les celebracions dels 325 anys amb una cursa solidària

Serà el 18 de novembre i recorrerà el nucli històric de Tarragona

Actualitzada 06/11/2023 a les 12:15

El dia 18 de novembre de 2023 el col·legi Lestonnac-L'Ensenyança de Tarragona celebrarà l'acte de cloenda de la celebració dels seus 325 anys de presència educativa a la nostra ciutat.És per aquest motiu que, seguint l'exemple de Joana de Lestonnac, la seva fundadora, de donar la mà a tothom, ha organitzat una cursa solidària pel nucli històric de Tarragona a favor del programa de Càritas diocesana de Tarragona: família, joves i infància i dels projectes solidaris que la Companyia de Maria té a la República Democràtica del Congo.Es tracta d'una cursa oberta a tothom, infants, joves, adults i famílies senceres, de dins i fora de l'escola, que vulguin passar una bona estona a la Part Alta de Tarragona, tot fent esport per una bona causa solidària. La cursa consta de tres circuits i cinc rutes adaptades a les diferents edats i a les condicions físiques dels participants.Els donatius seran de 5 euros per als participants fins als dotze anys, i de 8 euros per a la resta de participants. Les inscripcions es poden fer a https:// botigaescolar.company.site/, on també es podrà escollir la talla de samarreta, fins a exhaurir les existències, i rebre més informació de l'acte. A tots els participants se'ls convidarà, el dia de la cursa, a un esmorzar al pati de l'escola.Aquells ciutadans que no puguin assistir a la cursa i desitgen col·laborar, ho poden fer també a través de la botiga online en l'apartat: dorsal 0.