El Club Tennis Tarragona completa un cap de setmana d'èxits amb un ascens i una permanència

L'Absolut A va mantenir la plaça a la màxima categoria nacional mentre que el B va ascendir a Segona

Actualitzada 06/11/2023 a les 13:25

El Club Tennis Tarragona va celebrar el darrer cap de setmana els èxits dels seus equips. Per una banda, l'Absolut Masculí A va aconseguir la permanència a la màxima categoria nacional. Els tarragonins van caure a la primera ronda per 5-0 contra el Real Club Polo de Barcelona a la primera ronda del Campionat d'Espanya, però, una victòria per 4-1 contra el Club Atlético Montemar va assegurar la permanència a la Categoria A un any més.D'altra banda, l'equip Absolut B va completar el cap de setmana d'èxits amb un ascens a Segona després de superar el Covadonga per 4-3 a les semifinals del Campionat d'Espanya de Categoria C.L'eliminatòria la van resoldre Pol Virgili i Álex Valeriano en el partit de dobles. D'aquesta manera, el Tennis Tarragona és l'únic equip del país de tenir els dos equips absoluts en primera i segona.