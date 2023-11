El CBT torna a encallar-se al tercer quart i perd davant del Sant Antoni Eivissa (65-84)

Els tarragonins són l'únic equip de la categoria que no ha guanyat

Un mal tercer quart ha tornat a condemnar l'Ibersol CBT davant del Sant Antoni Eivissa. El desencert ofensiu dels blaus en aquest parcial ha permès que els visitants obrissin una escletxa de 14 punts de la que ja no es recuperarien. Una nova derrota, la sisena, que arriba després que els blaus tornessin a sortir excessivament penalitzats en un mal parcial, un guió de partit que s'ha anat repetint aquest començament de temporada. L'altre factor clau, la diferència d'encert en el llançament de tres punts: 4/26 els tarragonins enfront dels 14/35 dels visitants.El partit començava bé per al CBT justament en aquest aspecte, el del tir exterior. Jacob Bonnyasith, que venia de fer un mal partit a la pista del Gran Canaria, connectava dos triples en els primers minuts, una bona notícia tenint en compte la importància del nord-americà per als blaus. L'altra referència ofensiva dels locals, Ousmane N'Dour, irrompia també de manera contundent en el seu tercer partit: 9 punts consecutius seus, triple inclòs, donaven un primer avantatge als tarragonins (15-8 al minut 5). Sense grans estridències, els eivissencs anaven entrant al partit gràcies a l'ofici de Llorca i Grimau i escurçaven diferències. Tot i una certa pèrdua de claredat d'idees amb les rotacions, els de Noé Monroy aconseguien acabar el quart per davant: 21-18.Un triple de Grimau al primer minut del segon quart posava per davant per primer cop al Sant Antoni (21-22). La bona feina de Ferran Torres al pal baix i les penetracions de David Fernández donaven aire als locals que seguien amb la iniciativa (31-25 al minut 5). Un triple de Mollgaard ajustava el marcador i obligava el tècnic local a demanar temps mort. El tarragonins recuperaven sensacions, especialment defensives, i mantenien la forquilla al seu favor al voltant dels sis punts. Una diferència que els eivissencs aconseguien eixugar gràcies a les penetracions, posant-se per davant a un minut pel final (34-35). Una esmaixada de Ferran Torres era ràpidament contestada per un triple de Mollgaard que posava el 36-38 amb el que el partit arribava al descans. Els tarragonins mantenien intactes les seves opcions d'aconseguir la primera victòria davant d'un rival que és candidat a l'ascens.El tercer quart començava amb un 2+1 de De la Rua que donava 5 punts al Sant Antoni. L'avantatge visitant s'eixamplava a sis punts després d'un triple, una diferència petita però inquietant, tenint en compte els precedents aquesta temporada. Una de les conclusions de la primera part era que els tarragonins, que havien exhibit un joc interior consistent amb Ousmane N'Dour i Ferran Torres liderant l'anotació, necessitarien més tir exterior per emportar-se la victòria (3/13 triples en els primers 20 minuts). Artur Alaminos aconseguia la primera cistella de tres punts de la represa després de tres errors. Una divisa molt més fiable per als visitants, que tornaven a castigar des de més enllà del 6,75 i es posaven 7 amunt (41-48 al minut 5). Ousmane liderava la reacció dels tarragonins, que retallaven fins als dos punts. La bona circulació de pilota del Sant Antoni, però, els generava bones posicions tant exteriors com interiors i una esmaixada del brasiler Da Silva disparava les alarmes posant la màxima diferència al lluminós (45-55 a 3 minuts per al final del quart). Els tarragonins no reaccionaven i el Sant Antoni ho aprofitava per obrir més l'escletxa que es quedava als 14 punts al final del tercer parcial: 48-62 gràcies, molt especialment, als sis triples aconseguits durant aquest període.Només començar l'últim quart, un triple de Grimau no era el millor presagi per als tarragonins. Amb un CBT que ja era víctima dels seus propis fantasmes, un triple de Gil, un tir exterior de Grimau i una penetració de Llorca assestaven el cop de gràcia al CBT (53-72 a falta de 5 minuts). Ferran Torres, el millor dels blaus amb 19 punts juntament amb N'Dour (23), plantava cara, però els eivissencs ja tenien el control del partit i l'han exercit amb serenor fins al final.