El 40è Cros Nàstic Ciutat de Tarragona se celebra amb èxit amb gairebé 600 participants

El Gimnàstic de Tarragona va organitzar ahir el 40è Cros Nàstic Ciutat de Tarragona amb un nou èxit de participació i una festa social i familiar. Novament, es van superar el mig miler d'esportistes de diferents edats i categories que van recórrer les diferents proves de distància a l'Anella Mediterrània de Camp Clar.



A les 9.45 hores es va iniciar la Cursa Open de 5 km i, progressivament, es van succeir les sortides dels cadets, fins a les categories de les més petites i petits que van competir en categoria mini, completant els 200 metres programats.La jornada social i esportiva va veure com famílies i també grups d'amics hi van prendre part en aquesta matinal esportiva; novament, cal destacar el suport del Consell Esportiu del Tarragonès i del Voluntariat Grana, fonamentals en la seva tasca per un correcte desenvolupament de l'esdeveniment.Autoritats del consistori i entitats de Tarragona, així com representants dels col·laboradors i patrocinadors també es van sumar a la jornada fent l'entrega de medalles per categories.A més dels 70 premiats que van rebre les diferents distincions al podi del Cros, totes les corredores i corredors que van completar la cursa van rebre una motxilla amb productes dels patrocinadors. Mentre que els joves esportistes en categoria escolar, també van rebre la medalla acreditativa.