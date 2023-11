Argentina Oria de Rueda i Kilian García guanyen la 32a Mitja Marató de Tarragona

Alejandro Baceiredo i Paula Hritiuc s'han endut el podi de la 10K Ciutat de Tarragona

Actualitzada 05/11/2023 a les 16:22

Argentina Oria de Rueda i Kilian García s'han proclamat com els grans guanyadors de la 31a Mitja Marató de Tarragona. De rueda va assolir un temps d'1h16'51'' mentre que García va aconseguir aturar el cronòmetre al 1h08'44''. Aquest diumenge 5 de novembre els carrers de la ciutat s'han tornat a omplir de corredors i corredores que participaven en l'esdeveniment esportiu amb més tradició i més esperat de l'any: La Mitja Marató + 10K Ciutat de Tarragona que enguany celebra la seva 32a edició. Finalment han arribat a la meta un total de 1.261 participants, 669 a la Mitja i 592 a el 10k.Amb motiu del risc d'alerta per ventades, ahir es va haver de modificar una part del circuit que es va anunciar a tots els participants, ja que la zona de l'escullera havia quedat tancada. Així doncs, mentre que el 10k ha pogut mantenir avui el seu circuit inicial, la Mitja Marató s'ha configurat amb una volta idèntica al circuit de 10k i una segona volta afegint els metres restants fins arribar a la distància exacta.Pel que fa a la Mitja Marató i amb un temps de 01:08:44 Kilian García Ruiz s'ha endut la millor marca masculina; mentre que Argentina Oria de Rueda, amb un temps de 01:16:51 ha estat la primera participant femenina a travessar la línia de meta. Pel que fa a la cursa de 10K, les millors marques femenina i masculina les han aconseguit Alejandro Baceiredo i Paula Hritiuc.El conseller d'Esports, Berni Álvarez, ha valorat molt positivament el desenvolupament de la Mitja Marató + 10K Ciutat de Tarragona d'enguany: «S'ha tornat a demostrar la gran capacitat de Tarragona a l'hora d'organitzar grans esdeveniments esportius». Álvarez ha destacat «la gran acollida i l'arrelament social» que té aquesta cursa, «una competició més que consolidada que projecta la marca Tarragona». El conseller ha agraït a totes les persones que «l'han tornat a fer possible: Les nombroses persones voluntàries, el personal de Tarragona Esports, els cossos d'emergències i de seguretat; i els patrocinadors i col·laboradors, entre altres».