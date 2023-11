El Reus Deportiu i el CP Calafell pugen al ring per classificar-se a la Champions

Aquest divendres el Joan Ortoll acull el derbi provincial a les 19.00 hores

Actualitzada 03/11/2023 a les 17:14

El Reus Deportiu i el CP Calafell s'han citat avui per buscar la classificació a la fase de grups de la Champions d'hoquei patins. Els dos equips es troben en el grup D i, des d'avui fins al diumenge, buscaran situar-se entre els dos primers per passar a la següent ronda. La fase comença de la millor manera. Reusencs i calafellencs s'enfrontaran en el primer derbi de la temporada al Joan Ortoll a les 19.00 hores.Posteriorment, els dos equips jugaran contra el Vendéenne francès i el Hockey Sarzana italià durant el dissabte i el diumenge per completar la fase a una ronda en terres penedesenques. L'última vegada que els equips de Jordi Garcia i Ferran López es van trobar al Joan Ortoll va ser la darrera temporada a l'OK Lliga. El Calafell va sortir victoriós per 4-2 en un duel en el qual Martí Casas va ser el gran protagonista amb un hat-trick.Enguany, l'escenari canvia. L'atacant tornarà a la que va ser la seva casa amb la samarreta roig-i-negra, una tornada que serà un dels al·licients del partit. Tots dos equips arriben al duel amb necessitats d'una victòria. El Calafell ha empatat els darrers dos partits a l'OK Lliga mentre que el Reus Deportiu va caure derrotat contra el Noia, així que el derbi d'avui serà tota una batalla sobre el ring per agafar avantatge i obtenir un bitllet a la Champions League. Demà, el Calafell jugarà contra el Sarzana i tancarà la participació diumenge contra el Vendéenne. En canvi, el Reus jugarà demà contra l'equip francès i diumenge s'enfrontarà contra l'italià.