El Nàstic buscarà capgirar la dinàmica contra un Osasuna Promesas tocat

Els grana tancaran la setmana 'horribilis' contra un filial que ha sumat tres dels últims 15 punts

Actualitzada 02/11/2023 a les 19:28

Després de superar la ressaca de la Copa del Rei, el Nàstic tornarà aquest diumenge a la lliga per acabar aquesta setmanacontra l'Osasuna Promesas. Els grana carreguen a l'esquena la derrota contra el Deportivo i l'eliminació de la Copa del Rei. Ara, se centren en el duel de diumenge amb l'objectiu de trencar la sequera golejadora i sumar una victòria necessària per recuperar les bones sensacions.El filial entrenat per l'exgrana Santi Castillejo tampoc arriba en la millor ratxa possible. Els pamplonesos només han sumat tres punts dels últims quinze possibles. De fet, l'última victòria local a les instal·lacions del Tajonar va ser per Santa Tecla. Amb tot, compten amb l'avantatge d'arribar més descansats perquè, a diferència del Nàstic, no han jugat un partit de Copa amb pròrroga inclosa. A més, el Nàstic no té bons records de l'última visita al camp del filial vermell. L'anterior temporada, amb un partit que també va començar a les 20 hores, els grana van ser totalment sobrepassats pel joc del Promesas i van caure per 3-0.Si els grana no volen que es repeteixi de nou aquest resultat, haurà de millorar en les debilitats defensives de les segones meitats que ha mostrat en els darrers partits. Perquè l'Osasuna Promesas té talent en abundància per marcar. De fet, en els nou partits d'aquesta temporada, el Promesas ha marcat, com a mínim un gol, en gairebé tots els partits. Només es van quedar sense anotar en el duel contra l'Arenteiro que va acabar amb empat a zero.Normalment, els de Castillejo juguen amb un trident marcat per un únic davanter en punta. A les bandes, Unai Buján, ex de l'Amorebieta de l'ascens, i Ander Yoldi posaran a prova els defensors grana. Yoldi és el seu jugador més perillós. El navarrès té qualitat en les individualitats i té bona definició. A més, és el pitxitxi de l'equip amb 4 gols. D'altra banda, en punta, l'exentrenador grana alterna entre Max Svensson i Jorge Aguirre. El primer és un extrem reconvertit amb velocitat i definició, mentre que el segon s'aproxima a la idea convencional de davanter referència. Normalment, en els partits de casa Castillejo aposta per Aguirre per dur a terme un joc més directe i amb centrades laterals.Pel que fa a la defensa, l'Osasuna Promesas té un vell conegut per l'afició grana. El vallenc Guillem Molina va fitxar pel conjunt de Pamplona aquest mercat d'estiu i és un habitual en els esquemes de Castillejo. A més, també serà un duel fraternal. Unai Dufur, central del Nàstic, s'enfrontarà contra el seu germà Ander Dufur. El lateral del Promesas, tot i no ser habitual a l'onze, va ser titular el darrer partit. D'altra banda, el grana va ser titular i una de les notes més positives del duel de Copa del Rei. El partit també serà el moment pels altres jugadors que van destacar. Mario Rodríguez va ser el principal argument ofensiu contra l'Orihuela i podria ser premiat amb la primera titularitat.