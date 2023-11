Dani Vidal: «La pilota entrarà»

L'entrenador grana ha volgut donar un missatge de calma pel mal moment que travessa l'equip en la prèvia del partit contra Osasuna Promesas

Actualitzada 03/11/2023 a les 17:26

Dani Vidal ha comparegut aquest divendres en la roda de premsa prèvia a l'onzena jornada de campionat a Primera Federació. Els granes visiten a Osasuna Promesas, el filial de l'equip Pamplonès, després d'encadenar la segona derrota de la temproada a Riazor la setmana passada amb l'eliminació de la Copa del Rei, entre setmana, a Oriola. Els granes jugaran a la Ciutat Esportiva de Tajonar aquest diumenge a les 20:00 hores.Davant del mal moment que viu l'equip, que acumula 4 jornades sense guanyar a la lliga, i que li està costant veure la porteria rival, Vidal ha enviat un missatge tranquil·litzador a la parròquia grana: «La pilota entrarà. La falta de gol no ens preocupa, però sí que ens ocupa. Hi estem treballant. Estem tranquils perquè generem ocasions i perquè confiem en la gent que tenim en atac. La seva qualitat i les seves trajectòries i números els avalen» ha comentat.«Estem bé, al final això és futbol, hi ha resultats que ens agraden més o menys, però igual que fa un mes, quan em vau preguntar si estàvem eufòrics, seguim igual, en la línia estable. L'equip continua competint bé. L'altre dia a la Counya vam fer una gran primera part i a la Copa l'equip fa un bon partit, però no vam aconseguir guanyar.»El tècnic grana ha volgut també posar l'èmfasi en les notícies positives del partit entre setmana, el bon rendiment d'alguns dels futbolistes menys habituals com Mario Rodríguez, Iker Recio o Óscar Sanz: «el seu bon partit és una nota molt positiva. Van completar bons minuts i van demostrar que estan per aportar i per posar-me les coses difícils a l'hora de fer les alineacions. És un beneït maldecap.» ha dit.Finalment, Vidal també ha analitzat el proper rival grana, un Promesas entrenat per l'exgrana Santi Castillejo: «Com tots els filials, sol tenir resultats alegres. Però Osasuna Promesas són un equip atípic, fa anys que tenen una filosofia molt marcada, un joc molt físic i molt directe, jugant molta estona en camp rival amb molts duels i segones jugades i és un equip que et condiciona. Si som capaços de controlar el joc dividit i guanyar les segones jugades i no donar-los peu a què guanyin les caigudes ens durem el partit al nostre terreny.» ha conclòs.