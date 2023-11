Iker Múgica,del CN Cambrils, es proclama vencedor de l'Atlantic Week-Ciudad de Vigo Excellence Cup 2023

La competició, marcada per la pluja cada dia, va començar diumenge amb les primeres proves per al grup or i amb 15-20 nusos. Així successivament cada dia fins dimarts, jornada en la qual es van disputar tres proves. Múgica es va col·locar líder a la primera, desfent l'empat amb el rival més directe.



Iker Múgica, gràcies a aquesta victòria, se situa el primer líder de l'Excellence Cup 23/24, el circuit nacional que compta amb sis proves i en què es podran fer dos descarts. El cambrilenc va guanyar la general i la categoria sub-16 masculina.La categoria promoció, amb els més petits, només va poder navegar la darrera jornada. I en sortia vencedor Damià Galcerà, el jove regatista del Club Nàutic Cambrils.La resta de l'equip participant del CNCB la formaven Manu Alegret, Yago Alegret, Darío Alvaredo, Santiago Bes, Alexandre Martí i Oriol Pujol, acompanyats pel seu entrenador Oriol Oliva. Una expedició que torna molt satisfeta de terres gallegues i amb uns resultats que responen a la línia seguida sota la direcció d'Aleix Monmany, responsable de la secció esportiva del Club Nàutic Cambrils, la qual encadena èxits i volum d'usuaris en totes les seves àrees.