El Nàstic queda eliminat de la Copa a la tanda de penals (0-0)

Els grana no van saber marcar un gol en els 120 minuts reglamentaris i Marc Fernández va fallar un penal al segon temps

Actualitzada 01/11/2023 a les 21:01

La mala dinàmica continua a la Copa. El Nàstic va quedar eliminat contra l'Orihuela a la tanda de penals després d'un partit en el qual els de Dani Vidal han sigut incapaços de marcar. La més clara la va tenir Marc Fernández, que va errar un penal al 75'.



El partit de Copa va ser l'oportunitat per als menys habituals. Iker Recio va debutar al carril esquerre i va mostrar el seu caràcter. A més, també van tenir minuts Dani Parra, Óscar Sanz, Dufur, Pochettino i Mario Rodríguez. Durant els primers minuts els dos equips es van respectar sobre la gespa. La igualtat era alta i les ocasions ben poques. El Nàstic va començar a funcionar quan l'atac el va protagonitzar Mario Rodríguez. El barceloní va aprofitar els minuts i, al primer temps, va tenir dues ocasions perilloses que van ser refusades pels defensors. Pel que fa a l'Orihuela, les ocasions van venir per la banda de Pol Domingo de la mà de Miguel de las Cuevas, que aprofitava petites errades del conjunt grana.A la represa, el Nàstic va sortir més fort. El conjunt local aguantava les escomeses grana que, de nou, van ser protagonitzades per Mario. L'extrem va mostrar facilitats en les situacions d'u contra u, però no va tenir oportunitat de definir de cara a porteria. Els minuts passaven i l'Orihuela continuava aguantant, així que Vidal va donar entrada a l'artilleria per evitar la pròrroga. Escudero, Pablo i Marc Fernández van entrar i van ser els protagonistes de la millor acció del partit. Andy va centrar a l'àrea i Pablo va caure després que un defensor l'agafés. L'àrbitre ho va veure clar i va xiular el primer penal a favor del Nàstic de la temporada. Marc Fernández es va fer càrrec, però Arias li va aturar la pena màxima. L'error va ser una galleda d'aigua freda d'un equip que està negat de cara a la porteria.L'Orihuela també va tenir-ne una de clara. Ayo va fer una centrada que va superar Parra i, Mpie, tot sol amb la porteria buida, va rematar amb el cap fora. La igualtat es va mantenir i el duel va anar a la pròrroga. Per molt que el Nàstic ho va intentar, la pilota no va entrar i, finalment, els grana van caure a la tanda de penals. Montalvo i Escudero van enviar les penes màximes al travesser i, el Nàstic va quedar eliminat.