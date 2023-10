La Copa del Rei, el remei que pot ajudar el Nàstic a recuperar-se

Després de la derrota de diumenge, Dani Vidal va destacar que «la Copa ens anirà bé»

Actualitzada 30/10/2023 a les 20:06

El Nàstic no té temps per lamentar-se de la derrota contra el Deportivo. La plantilla i el cos tècnic grana va marxar de Riazor amb una combinació de sensacions d'enfadament i resignació després de fer una bona primera meitat. A més, van aconseguir un gol que, segons apuntava Dani Vidal, va ser mal anul·lat. En cas d'haver pujat al marcador, hauria sigut un punt d'inflexió. El ritme de competició no s'atura i, demà, els grana tornaran a vestir de curt per disputar la Copa del Rei al camp de l'Orihuela. Aquest partit ha de servir com un remei per sortir de la mala dinàmica de quatre partits sense guanyar.L'any passat, la Copa del Rei va ser una bombona d'oxigen per un Nàstic necessitat. Va representar una de les poques alegries d'un tram de temporada convuls a Primera Federació. Enguany, la competició ha arribat de nou en un moment en el qual el Nàstic necessita, de nou, un triomf. Les darreres quatre jornades, els grana només han aconseguit sumar dos punts. Tot i que la posició a la classificació acompanya –són tercers amb 18 punts– la realitat és que l'equip necessita una victòria per encarar el partit de diumenge contra l'Osasuna Promesas amb bones sensacions. En la roda de premsa posterior al duel contra el Deportivo, Dani Vidal va destacar que «soc dels que pensen que, quan perds, tant de bo poguéssim jugar el següent partit el dia següent. La copa ens anirà bé per competir i sumar una victòria». Avui a la tarda l'expedició grana sortirà camí a Oriola per jugar demà a les 18 hores a l'estadi Los Arcos.L'Orihuela, de Segona Federació, no posarà les coses fàcils als grana. Els d'Óscar Sánchez arriben en dinàmica positiva després de remuntar el Betis Deportivo el diumenge. Els valencians es troben en posicions ded'ascens a Primera Federació. L'Orihuela és un equip que aposta per un joc associatiu. A la seva plantilla té jugadors veterans com Miguel de las Cuevas i Juanmi Callejón, que l'any passat van jugar a Primera Federació. De fet, la connexió de Callejón, germà bessó de l'exjugador del Real Madrid, amb el davanter Revi els ha aportat set gols aquesta temporada.Tot i que el més important és la lliga, la Copa del Rei és una competició que agrada al Nàstic. Els grana mai han amagat les ganes de passar de ronda i rebre un Primera Divisió al Nou Estadi. A més, servirà perquè els jugadors amb menys minuts mostrin a Dani Vidal que estan preparats per ser importants el diumenge contra l'Osasuna Promesas. L'extrem Mario Rodríguez, un dels pocs arguments ofensius contra el Deportivo a la segona meitat, podria rebre la primera oportunitat per assentar-se a l'onze inicial. A més, serà l'ocasió de tornar a veure en acció Dani Parra i Óscar Sanz, així com el debut d'Iker Recio.