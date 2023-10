El salouenc Sandro Portune del CN de Salou entre els millors del món a la classe olimpica d'iQFoil

Portune ha aconseguit la sisena posició entre els millors 125 windsurfistes del món

Actualitzada 31/10/2023 a les 11:28

Sandro Portune arriba a quarts de final com a sisè classificat al Mundial de Cadis disputat entre els dies 22 i 28 d'octubre.Al Mundial de la Classe olímpica iQFoil, el regatista del Club Nàutic Salou Sandro Portune després de 14 proves disputades, ha aconseguit la sisena posició entre els millors 125 windsurfistes de 20 països, destacant la seva primera posició a l'última prova.Amb aquest resultat Sandro es va classificar per als quarts de final, on no va poder passar a les semifinals.Pel que fa a la resta de membres de l'equip salouenc, César Alonso, va finalitzar a la posició 28, i David Muñoz en el seu debut en la seva primera participació en un Mundial de classe va finalitzar a la posició 104.Un gran resultat que confirma la bona feina de l'equip de regates del Club Nàutic de Salou tant a nivell nacional com internacional.