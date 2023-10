El CBT té els deures de capgirar la dinàmica i el Salou d'allargar-la

Serà el segon dels tres partits de la setmana

Actualitzada 30/10/2023 a les 20:14

CBT i CB Salou només han tingut un parell de dies per superar la ressaca del derbi. Els equips tarragonins jugaran demà un nou partit de lliga i, tots dos, tenen la victòria entre cella i cella. Els salouencs van sortir amb molt bones sensacions del derbi. Els de Jesús Muñiz van guanyar el partit amb un joc consistent i efectiu i volen que sigui un punt d'inflexió. Demà, els salouencs rebran el CB Prat al Pavelló Centre per sumar la primera victòria de la temporada a casa i per donar continuïtat al sòlid nivell de joc mostrat contra el CBT.D'altra banda, els homes de Noé Monroy tenen l'obligació de posar fi al mal inici de temporada demà a domicili. Els blaus van mostrar les dues cares de la moneda contra el Salou. A la primera meitat, va ser un equip dinàmic i encertat en el tir, amb el poder d'Ndour i l'encert de Boonyasith. Però, a la segona meitat, els blaus van patir les seves debilitats i van acabar per abaixar els braços. Els de Monroy tenen demà el desplaçament més llarg de la temporada per enfrontar-se al filial del Gran Canaria.