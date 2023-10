Dani Vidal: «Els futbolistes que han jugat menys minuts tindran l'oportunitat de demostrar que estan llestos pel diumenge»

L'entrenador grana ha confirmat que el Nàstic farà rotacions a Oriola en la primera ronda dels tarragonins a la Copa del Rei

Actualitzada 31/10/2023 a les 17:54

El Nàstic viatja demà a Oriola per disputar la seva primera ronda d'una nova edició de la Copa del Rei. La competició del KO pot servir als granes per oblidar-se del mal moment a la lliga, on fa 4 setmanes que no guanyen, i retrobar-se amb la victòria, tal com ha explicat el tècnic Dani Vidal aquest matí en la roda de premsa prèvia al partit que es disputarà demà a les 18h al Municipal los Arcos.Dani Vidal ha afirmat que el partit arriba en un «gran moment» per a l'equip grana: «Després del que va passar l'altre dia el millor és jugar com més aviat millor i demà tenim l'oportunitat de guanyar de nou a Oriola».El tècnic grana, ha confirmat que hi haurà rotacions per donar oportunitats als membres de la plantilla que, fins ara, han gaudit de menys protagonisme: «Tenim una plantilla molt competitiva. Tot i que hem anat fent variacions hi ha futbolistes que han tingut menys oportunitats. Aquests podran demostrar-nos que poden jugar i posar-nos les coses difícils en un escenari competitiu» «Podran demostrar que estan preparats per jugar el diumenge.»Qui no estarà disponible, però, seran Tirlea i Marc Álvarez. El primer es troba en la recta final de la seva recuperació i, tal com explica Vidal, «seguirem la nostra línia de no arriscar», mentre que l'extrem del planter grana realitzarà, dijous, unes proves per determinar l'origen d'unes molèsties que arrossega.L'entrenador tarragoní també ha repassat a l'Oriola com equip: «és un bon equip, m'ha sorprès, tenen bon peu, està molt ben treballat, els agrada treure la pilota des del darrere, utilitza diferents estructures per atacar i compta amb jugadors de molt nivell com Armando, Miguel De las Cuevas o Juanmi Callejón».Finalment, Vidal ha recordat les errades dels seus a La Coruña: «Vam fer molt bona feina a la primera meitat. Hem fet autocrítica, ens va faltar malícia per rematar un rival tocat». Però el tècnic ha recordat: «La línia de joc és la mateixa que fa un mes. Ens hem trobat rivals forts i petites circumstàncies que abans queien igual del nostre costat, han caigut del costat contrari. És futbol. La lliga és molt llarga. En 38 jornades es fa justícia, segur».