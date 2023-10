La FIFA inhabilita Rubiales durant tres anys per a l'exercici d'activitats relacionades amb el futbol

L'organisme considera que va infringir l'article 13 del seu codi disciplinari amb el seu petó a Hermoso

Actualitzada 30/10/2023 a les 12:42

La Comissió Disciplinària de la FIFA ha decidit inhabilitar durant tres anys Luis Rubiales, expresident de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), per exercir qualsevol activitat relacionada amb el futbol, tant en l'àmbit nacional com internacional. Considera que ha infringit l'article 13 del Codi Disciplinari de l'organisme pel seu petó a la jugadora Jennifer Hermoso durant la final del mundial femení el 20 d'agost passat. Rubiales ja havia estat suspès de forma provisional durant un període inicial de 90 dies. L'acord ja ha estat notificat a l'expresident de la federació espanyola, que té 10 dies per sol·licitar la decisió fonamentada. Pot recórrer davant de la Comissió d'Apel·lació de la FIFA.



L'article 13 preveu que es puguin imposar mesures disciplinàries a les persones que “violin les normes bàsiques de la conducta cívica”, insultin una persona mitjançant llenguatge o gestos ofensius, utilitzin un esdeveniment esportiu per fer manifestacions que no siguin esportives, adoptin una conducta que “desprestigiï” el futbol o la FIFA, o bé modifiquin activament l'edat dels jugadors en els documents d'identitat en les competicions on hi hagi un límit d'edat.