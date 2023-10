El CV Sant Pere i Sant Pau Femení, guanya i es consolida a la part alta (2-3)

Les d'Eduardo Sánchez van evitar la remuntada del CV Barberà

Actualitzada 30/10/2023 a les 20:06

El CV Sant Pere i Sant Pau Femení continua la seva dinàmica positiva. Les noies entrenades per Eduardo Sánchez van vèncer el CV Barberà per 2-3 en un partit d'alta intensitat. Les cooperativistes van saber reaccionar a l'últim set per evitar la remuntada.Les cooperativistes van començar el duel dominant. El primer i el segon set se'l van emportar per 25-21 i 25-15. Tot i que el partit semblava dat i beneït, el Barberà va reaccionar i va igualar l'encontre emportant-se els dos següents sets, que van estar molt disputats (22-25 i 25-27). Tot i la dinàmica del conjunt local, les tarragonines es van saber refer per emportar-se l'últim set i el partit amb un 15-10 que les deixa en segona posició.