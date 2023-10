Calafell acollirà les dues pròximes edicions de la Copa del Rei d'hoquei patins

Després de l'èxit de l'última edició, la RFEP i l'Ajuntament de Calafell han arribat a un acord per a la Copa 2024 i 2025

Actualitzada 30/10/2023 a les 16:38

La RFEP i l'Ajuntament de Calafell han arribat a un acord per a acollir les dues pròximes edicions de la Copa SM El Rei d'hoquei patins. Calafell, que ja va acollir la passada edició de la competició del KO, compta amb una dilatada experiència en organització d'esdeveniments esportius d'alt nivell, com els Jocs del Mediterrani, de l'any 2018, com a esdeveniment més destacat.La ciutat, que consta amb uns 27.000 habitants, no només ha organitzat i acollit esdeveniments esportius de prestigi, sinó que a més té un ampli i consolidat bagatge en esdeveniments culturals en els quals han congregat a milers d'espectadors, la qual cosa acredita la capacitat organitzativa i logística de la ciutat de la Costa Daurada.Després de l'èxit de la passada temporada, on Calafell va acollir la Copa SM El Rei i la Copa SM La Reina, l'acord tornarà a acostar a la Costa Daurada el millor hoquei patinis nacional. Cal destacar que Calafell és un municipi guardonat amb el DTF (Destí de Turisme Familiar) perquè tots els i les amants de l'hoquei patins, sense importar la seva edat, puguin gaudir de la ciutat i del millor hoquei patins nacional.D'aquesta manera, el Parlem CP Calafell serà l'amfitrió de l'edició de 2023 de la Copa del Rei. El conjunt verd-i-blanc, fundat l'any 1952, porta participant en la màxima competició estatal, la Parlem OK Lliga, des de la temporada 2011/12, amb una breu excepció en les temporades 16/17 i 17/18. Des de llavors, ha aconseguit consolidar-se com un gran club, no només a nivell estatal, sinó també europeu, coronant-se amb la W Europe Cup, la temporada 2021/2022, en Paredes (Portugal), quan els del Baix Penedès es van emportar el títol en superar al Follonica italià per 6 gols a 5.