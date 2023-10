La Pobla de Mafumet suma tres punts d'efectivitat (1-0)

Els d'Adolfo Baines van superar l'Escala en un partit gris gràcies a un gol de Dani Garcia a la primera meitat

Actualitzada 29/10/2023 a les 12:50

La Pobla de Mafumet va mostrar la seva efectivitat per sumar els tres punts davant l'Escala. El conjunt gironí va plantar cara, però el gol de Dani Garcia a la primera meitat va ser suficient per tancar un partit en el qual el filial grana van estar grisos.La Pobla de Mafumet va sortir al primer temps ben posicionada. Amb Boaz i Arnau Sans, els pobletans controlaven dos quarts de camp. El control de la possessió va derivar en la primera ocasió del partit. Els d'Adolfo Baines brillen en les transicions i la primera va venir per l'esquerra. Dani Garcia va rebre una passada en profunditat i es va plantar davant del porter. Amb tot, el davanter va fallar a l'hora de driblar l'últim defensor i, tot i que el rebot va acabar topant a la mà del jugador de l'Escala, l'àrbitre no va xiular res.El conjunt gironí no es va fer enrere. Amb el veterà Xumetra, aconseguia les seves ocasions. La primera va ser de córner, però Pirot va tapar bé el remat al primer pal. L'Escala va fer un pas endavant en la seva pressió i això va dificultar el joc de la Pobla. El filial grana es va quedar anestesiat i, com que el joc s'estavellava al mig del camp, els grana només produïen espurnes amb jugades individuals. Gerardo de la Torre va provar un centre-xut enverinat que Grifell, el porter rival, va haver de refusar amb un cop de puny.Del no-res, la Pobla va extreure or. Com que el joc trenat no funcionava, la Pobla va passar a un joc més directe. Des del mig del camp van enviar una passada a la línia de fons. La centrada era dolenta, la pilota marxava fora, però un defensor de l'Escala la va aturar i de la Torre no va perdonar l'ocasió. A la línia de fons va guanyar el duel i va centrar al primer pal. Allà estava esperant pacient, com a bon davanter centre, que va fer un xut creuat al primer toc i va marcar el primer. La Pobla va fer-se valer de la seva efectivitat per avançar-se en el marcador, però no va resultar en un cop d'efecte.L'Escala va fer un pas endavant i, tres minuts després, va tenir dues ocasions per empatar. Primer, Pime va fallar un remat tot sol davant Pirot i, poc després, l'Escala va enviar una pilota al pal. Els gironins controlaven l'esfèric i sabien fer mal, però la Pobla també va tenir les seves ocasions. Entre Guzmán i Céspedes, molt actius a la primera meitat, es van generar una jugada per l'esquerra. El lateral va arribar a l'àrea petita i van poder rematar tres vegades. A la tercera, van marcar, però la jugada es va anul·lar per fora de joc. L'Escala va recuperar el control, però la Pobla, tot i tenir el joc desconnectat, va mantenir el resultat al descans.A la represa, Adolfo Baines va voler recuperar el partit. Amb l'entrada de Quirós i Grabulosa, els pobletans volien mantenir el resultat i ho van aconseguir. L'Escala va donar entrada al japonès Ibuki i, aquest, va ser l'únic que va saber generar perill. Als deu minuts, va aconseguir un xut creuat que va sortir per poc. Poc a poc, els jugadors de l'Escala es posaven nerviosos i no trobaven el forat per empatar i, amb la seva impossibilitat de crear, el partit també va entrar en un punt letàrgic. Llavors va ser la Pobla qui va tenir les oportunitats, però les internades d'Hamza eren més aviat tímides.La Pobla va anestesiar el partit i, tot i que va tenir ocasions per marcar el segon, va deixar passar els minuts fins que l'àrbitre va xiular el final i el filial grana va encadenar la segona victòria seguida i el sisè partit sense perdre.