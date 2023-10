El CV Sant Pere i Sant Pau guanya amb autoritat al Castellón (0-3)

Els de Vlado Stevovski continuen sense perdre cap set



Actualitzada 29/10/2023 a les 16:53

El CV Sant Pere i Sant Pau continua intractable. Els de Vlado Stevovski van guanyar amb autoritat (0-3) contra el Mediterráneo Castellón i es mantenen líders en solitari a la Superlliga 2. Els cooperativistes se situen a tres punts del Xátiva VB, Ibiza i CN Sabadell, els segons classificats. Aquest últim serà el següent rival dels tarragonins.Els cooperativistes han començat la temporada endollats. Contra el Mediterráneo Castellón es van emportar el primer set per la via ràpida. Amb dues ratxes de quatre i cinc punts, van encetar el partit 2-10. García Torres va ser el protagonista, perquè set dels deu punts van venir pel seu bloqueig o del seu atac. La distància era insalvable i, amb aquest marge, els d'Stevovski van acabar d'esquarterar els locals amb el 12-25 final. Aquest escalfament va servir perquè els castellonencs comencessin el segon quart més atents. Els locals van saber contrarestar el 0-4 inicial amb un parcial de set punts que va remuntar el marcador. Però per superar els cooperativistes s'ha de fer més que això. Després d'un temps mort, els de Vlado Stevovski van començar a treballar per tornar a tenir el control del partit i van ser capaços de respondre amb un parcial de set punts a favor que va acabar de trencar el segon set (20-25).Finalment, el tercer set va ser controlat pel Sant Pere i Sant Pau des del primer moment, malgrat que el Castellón va mantenir el ritme. D'aquesta manera els cooperativistes van tancar un duel en el qual va destacar García Torres amb 20 punts.