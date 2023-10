El Nàstic s'ofega a Riazor (1-0)

Un gol mal anul·lat al Nàstic i la superioritat del Deportivo a la segona meitat condemnen el conjunt grana

Actualitzada 29/10/2023 a les 21:24

El Nàstic de Tarragona es va ofegar a Riazor. Els grana van començar forts a la primera meitat i, fins i tot, van aconseguir un gol que va ser anul·lat de forma rigorosa. En la segona meitat, el Deportivo es va fer enorme i, a base de cops de martell, van doblegar el joc del conjunt grana. Els de Dani Vidal van quedar anul·lats i Pablo Martínez, a la sortida d'un córner, va marcar un gol que deixa al Nàstic sense lideratge i sumant la quarta jornada sense guanyar.Vidal va retocar l'onze amb només dos canvis, però van ser una declaració d'intencions. Marc Montalvo va tornar a la titularitat i, al costat de Borja Martínez, tenien l'objectiu de dominar el partit des de la possessió i el control a la medul·lar. Una aposta que va funcionar fins que els dos migcampistes van veure una targeta groga.El Nàstic va ser qui va començar amb més força el partit. Els grana van tenir la primera ocasió aviat, tan bon punt com van disposar d'un servei de cantonada. La pilota va anar al segon pal, però Mackay va aturar el remat de Nacho. Trigueros va tenir el refús dins de l'àrea, però la defensa del Deportivo va aconseguir blocar el remat i el posterior control de Pablo. Un minut després, Andy Escudero va intentar sorprendre Mackay amb un remat des del mig del camp. La pilota va sortir fora, però va ser un bon indicatiu de la confiança de l'equip en un escenari advers com és Riazor.Els grana es van mostrar sòlids a l'inici del partit. Pablo Trigueros s'anticipava en les passades rivals per tallar les ocasions abans que ocorreguessin i, en atac, el Nàstic cada vegada generava més perill. El Deportivo intentava asfixiar la sortida de la pilota grana, però amb Andy Escudero el Nàstic sempre trobava el camí. L'extrem estava mostrant una de les seves millors versions i, amb Marc Fernández, va iniciar un contraatac perillós. El mateix Escudero va centrar cap a Pablo, que estava sol a la frontal, però el davanter va deixar passar la pilota i Paris Adot, lateral del Deportivo, va allunyar el perill. El Nàstic mostrava que, amb poc, podien plantar-se a la porteria rival. A la següent jugada, el Nàstic no va fallar. Borja Martínez va analitzar el terreny i va centrar amb precisió al segon pal. Jaume Jardí no va arribar, però Marc Fernández sí i va marcar el que hauria sigut el primer. Qui sí va fallar va ser l'àrbitre. Éder Mallo va anul·lar la diana per una falta inexistent de Jardí. En l'intent de remat, Jardí va entrar en contacte amb el defensor, però va ser tou i insuficient per desequilibrar-lo. Amb tot, l'àrbitre no ho va veure així.El Deportivo va agafar aire després del domini grana i va començar a controlar el duel l'encontre. El Nàstic va passar a la defensiva. Els d'Imanol Idiákez van despertar a les acaballes de la primera meitat. Varo va haver d'aparèixer per aturar un xut creuat d'Hugo Rama per evitar el primer gol del partit tot just abans del descans.A la represa, el guió del partit va canviar per complet. Després del fort inici del Nàstic amb una controlada primera meitat, el Deportivo va posar una marxa més a la segona. Els gallecs van sortir dels vestuaris amb el ganivet entre les dents i, en cinc minuts, van aconseguir generar el doble d'ocasions que van fer a la primera meitat. El poder del Deportivo va anar in crescendo i l'Àguila de la Canonja va volar per evitar els gols. Primer, es va anticipar a Lucas Pérez per malbaratar una situació d'u contra u i, després, va estirar-se per evitar tot un golàs d'Hugo Rama.Els d'Imanol Idiákez van començar a ofegar el Nàstic. La pressió a la sortida de pilota era contundent i els grana no podien fer ni dues passades seguides. El Deportivo va picar pedra. Poc a poc, les seves ocasions eren més abundants i més perilloses i els de Dani Vidal començaven a estar sobrepassats. El tècnic grana movia banqueta per intentar que l'equip agafés aire, però va ser insuficient. El poder del Deportivo va ser superior i va aconseguir el premi. En un servei de cantonada, Pablo Martínez va ser superior al segon pal i va matar el partit amb un potent cop de cap. Riazor va embogir i el Nàstic es va desbordar.El Deportivo va mostrar la imatge del que s'espera d'una plantilla amb tanta qualitat i va seguir pressionant. Concha va acabar expulsat per dues grogues evitables i, amb un home menys, el Nàstic va acabar caient derrotat a Riazor. Els grana perden el lideratge i, ara, pensen en la Copa del Rei de dimecres.