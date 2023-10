El CB Salou regna al Serrallo i s'emporta el primer derbi (71-89)

L'equip de Jesús Muñiz va ser més contundent i va destrossar el tarragoní al tercer quart amb Mayo i Bieshaar com a protagonistes

Actualitzada 28/10/2023 a les 19:20

L'OCA Global CB Salou es va emportar el primer derbi de la temporada. El duel va ser el xoc entre dos estils, el dinàmic del CBT de Noé Monroy i el calmat i calculador dels de Muñiz, i la consistència dels salouencs va regnar. El Salou va aprofitar els errors en atac del CBT per trencar el partit al tercer període i va destrossar el conjunt tarragoní en un tercer i quart període desolador (71-89).Els tarragonins es volien fer valer al Serrallo i van ser els primers en colpejar. Jacob Boonyasith va estrenar la cistella amb un tir de tres. De fet, els cebetistes van fer la feina i van dominar els primers compassos amb l'atenció de Chazelas i Boonyasith. El CB Salou, però, no es va fer enrere i no va deixar en cap moment que l'avantatge fos més de 5 punts. Poc a poc, els salouencs van entrar en el partit i van començar a imposar el seu joc. Els de Muñiz creaven a partir d'Isaac Mayo i, amb ell, van empatar el duel. Els salouencs eren els amos i senyors del rebot amb un encertat Bieshaar i això els va permetre, fins i tot capgirar l'electrònic momentàniament. Llavors, el CBT va mostrar la seva arma secreta. Ousmane NDour, que va arribar divendres en avió, va estrenar-se amb la samarreta blava. El senegalès només va necessitar uns minuts per integrar-se en el joc. Amb ell sobre la pista, el CBT va guanyar força i, precisament, amb un contraatac liderat per NDour, els blaus van aconseguir un 2+1 que va recuperar el control del primer període (23-22).El guió es va mantenir al segon quart. Els de Muñiz continuaven dominant el rebot i, amb aquest poder, mantenien el ritme anotador del CBT i, fins i tot, van tornar a donar la volta a l'electrònic a dos minuts pel final. Els salouencs no perdonaven l'oportunitat al tir lliure i Bouzan i Mayo estaven especialment encertats quan trobaven l'espai de tir. Amb els triples de David Fernández i Jacob Boonyasith, el CBT va enviar el partit al descans amb 41-38 a l'electrònic.A la represa, els blaus van tornar a colpejar amb Duch des de la línia de tres, però el Salou no va perdre la calma. Els de Muñiz eren pacients i conseqüents amb el seu estil i van aprofitar les errades en el tir de Mendes per retallar distàncies amb un bon joc interior. Wally Niang es va fer enorme i primer va fer un tap a Ndour i, tot just després, va encistellar un triple que va completar la remuntada salouenca (44-47). El cop d'efecte va deixar tocat el conjunt tarragoní que va veure com les seves jugades morien a la línia de tres per falta d'encert i també dins de la pintura per la debilitat en el rebot. Els de Muñiz es van mantenir estables i van posar cinc punts de distància per primera vegada en el partit. Com si fossin cops de martell sobre l'enclusa, els salouencs van començar a trencar el duel i van sumar un parcial de deu punts amb triple de Mayo i esmaixada de Bieshaar inclosos (46-59). La consistència va ser la millor virtut del Salou que, una vegada el CBT va començar a perdre el ritme, va enviar el partit a l'últim quart amb un avantatge de 15 punts a l'electrònic.El CBT va quedar estabornit i, el CB Salou, a cop de triple, va esquarterar un conjunt blau que només va poder veure com el marcador estava cada vegada més inflat. Fins i tot, va arribar als 38 punts. Els de Muñiz van saber fer mal en el moment de debilitat del CBT i, tot i que els blaus van maquillar el marcador a l'últim quart, van acabar caient 71-89.