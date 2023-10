Varo: «Tenim ràbia acumulada de l'últim partit, així que anem a Riazor amb il·lusió»

El duel entre Nàstic i Deportivo serà aquest diumenge a les 19 hores

Actualitzada 27/10/2023 a les 16:47

Després dels dos darrers partits de lliga, el Nàstic comença la setmana de tres partits amb l'objectiu de tornar al camí de la victòria contra el Deportivo. En la roda de premsa anterior al duel, Alberto Varo va destacar que «tenim molta ràbia acumulada perquè se'ns han escapat dos partits que teníem controlats amb el marcador a favor. És veritat que no és el mateix context el de Fuenlabrada que el de la Real Sociedad B, però els vam perdre en petits detalls. Ara ho volem deixar de banda, estem il·lusionats de cara al duel d'aquest cap de setmana contra el Deportivo».L'estadi de Riazor és un dels més complicats i Varo va assenyalar que «el Deportivo ve de guanyar, així que la situació en la qual estava ja no és tan crítica. Tenen jugadors de qualitat de sobres, però treballem des del dilluns per aconseguir els tres punts». Tot i l'empat, el Nàstic es manté líder de la categoria, una situació que no obsessiona a la plantilla perquè el porter grana va apuntar que «està clar que és bonic veure't al més alt de la classificació cada dilluns, però no és el nostre objectiu a curt termini. Nosaltres mirem en el partit a partit i volem sumar els tres punts, perquè aquests ja no tornaran». El duel entre Nàstic i Deportivo serà aquest diumenge a les 19 hores.