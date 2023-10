Riazor, l'olla de pressió que el Nàstic ha de superar per vèncer el Deportivo

El conjunt gallec necessita sumar la primera victòria al seu estadi per deixar de banda el mal inici de curs

Actualitzada 26/10/2023 a les 19:35

El Nàstic de Tarragona té aquest diumenge el desplaçament més complicat de tota la temporada. Els de Dani Vidal visitaran Riazor, el feu del Deportivo de la Coruña, el diumenge a les 19 hores. L'estadi gallec reuneix en cada partit com a local a 25.000 persones a les graderies. Això és unaa Primera Federació i el situa com un escenari amb més públic que alguns partits de Segona Divisió. El Deportivo de la Coruña és un club històric i la seva massa social és abundant i exigent. Això converteix Riazor en una olla de pressió, un infern per als equips visitants, però també per als gallecs.Després de la victòria contra el Sabadell per la mínima en la passada jornada, els d'Imanol Idiakez s'han posat una tireta a la ferida del mal inici de lliga, s'han catapultat fora de la zona de descens, on havien caigut amb l'última derrota a casa. Els gallecs encara no han guanyat davant la seva afició i, si el Nàstic aconsegueix posar les coses difícils, podia escampar nervis entre l'afició i els jugadors. Un nou mal resultat a casa podria tornar a posar el focus sobre la figura d'Imanol Idiakez, que va ser discutida abans d'emportar-se els tres punts contra el Sabadell.Però Riazor no és l'únic escull que el Nàstic ha de superar. Tot i el mal inici de curs, amb cinc empats dues derrotes i només dues victòries a domicili, la plantilla del Deportivo té el potencial i la qualitat suficient per situar-se entre les tres primeres de la categoria. Aquest mercat d'estiu s'ha reforçat amb tretze cares noves i, la gran majoria, arriben de Segona Divisió o han tingut una llarga experiència en el futbol professional. En l'entrevista al Diari Més, Pablo Trigueros va posar el punt de mira en la defensa gallega i la realitat és que aquesta està sent una de les notes destacades de l'equip.Pablo Vázquez va arribar a la Corunya procedent del Cartagena de Segona Divisió i s'ha convertit en el Pablo Trigueros del Deportivo. El de Gandía té un perfil similar i, com el grana, ha començat el curs amb dos gols. Vázquez és una amenaça aèria i va ser el responsable de salvar un punt en dos partits amb remats de cap al segon pal. En defensa, ha mantingut la solidesa i, contra el Nàstic, recupera el seu company Pablo Martínez, que torna de complir un partit de sanció.El talent continua a la medul·lar. José Ángel, ex del Tenerife, i Salva Sevilla formen el mig del camp deportivista. Sevilla, als seus 39 anys, va arribar a Corunya després d'assolir l'ascens a Primera Divisió amb l'Alavés. Aquest canvi de categoria no és una excepcionalitat en la seva carrera, fa sis temporades ja va decidir baixar de Primera Divisió a Segona B per formar part del Mallorca de Vicente Moreno, un projecte que va acabar retornant a Primera Divisió.El talent a la davantera és abundant. Deixant de banda Iván Barbero, que no jugarà per lesió, el Deporitvo compta amb Lucas Pérez, un davanter que fa un any era a primera. També destaquen els extrems Hugo Rama i Pablo Valcarce i, a més, el jove Martín Ochoa es va unir a l'equip marcant el gol de la victòria contra el Sabadell. Tot i la situació actual de l'equip, el Deportivo destaca per la quantitat d'ocasions que genera, així que el Nàstic haurà de concentrar-se els 90 minuts per evitar repetir les febleses dels anteriors partits.