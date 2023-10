Ousmane N'Dour s'ha incorporat aquest matí als entrenaments del CBT i debutarà al derbi de demà

El pivot senegalès ha signat aquest matí la seva renovació amb el club del Serrallo

Actualitzada 27/10/2023 a les 11:23

‼️ Ousmane Ndour RENOVAT



S'incorpora aquest matí als entrenaments i ja estarà disponible per dissabte ✨#CaràcterBlau #FemPinyaCBT pic.twitter.com/5ejeXkigHK — CB Tarragona (@CBT_Tarragona) October 27, 2023

Una progressió meteòrica

El jugador senegalès Ousmane N'Dour s'ha incorporat aquest matí als entrenaments del CBT després que el club hagi resolt els tràmits burocràtics del seu fitxatge que, de fet, és una renovació, ja que N'Dour ja ha format part de l'equip en les dues darreres temporades. El jugador ja està a plena disposició del cos tècnic i podrà debutar en el derbi tarragoní de la LEB Plata de demà dissabte contra el CB Salou (19h).Ousmane N'Dour juga a la posició de pivot, té 17 anys i una alçada d 2,06. Va debutar amb el primer equip del CBT la temporada 2021-2022, quan només en tenia 15, i a la seva segona temporada, la 2022-2023, va ser un dels referents de l'equip que va aconseguir l'ascens a la LEB Plata. L'entrenador del CBT, Noé Monroy, el descriu com «un jugador que ens pot sumar molt, per la seva energia, pel seu físic i per la seva qualitat, tot i la seva joventut és un referent ja al club i ens pot donar un plus tan a nivell defensiu com ofensiu».Ousmane N'Dour va arribar a l'equip cadet del CBT la temporada 2020/2021, amb només 15 anys, i va portar el cadet tarragoní al Campionat d'Espanya, amb una actuació molt destacada. La temporada 2021/22 debutava ja al primer equip de Llga EBA amb només 16 anys, on es va fer un lloc a la rotació ja des del primer moment, acabant l'any amb unes mitjanes de 6 punts i 4 rebots en 13 minuts de joc.L'any passat, la temporada 2022/2023 va ser el de la seva consagració, convertint-se en peça clau de l'equip que va assolir l'ascens a LEB Plata. Va liderar el CBT en anotació (14,5 punts per partit), rebots (amb 9,5 captures de mitjana) i valoració (18,7), amb un 62% d'encert en llançaments de dos punts i 23 minuts jugats per partit.