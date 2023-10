Mor l'expresident del Nàstic, José Luis Calderón

L'entitat grana ha declarat un dia de dol

Actualitzada 27/10/2023 a les 20:58

José Luis Calderón Alejaldre, expresident del club i de la secció de futbol, ha mort a l'edat de 97 anys. Calderón va arribar a la presidència del Club Gimnàstic l'any 1966 i, a partir de 1971, va encapçalar també la presidència de la secció de Futbol fins l'any 1974. Sota el seu mandat, l'any 1972, va inaugurar el Nou Estadi i el 14 de maig de 1972 es va aconseguir l'històric ascens a 2a Divisió.El president del club, Josep Maria Andreu, ha volgut tenir un record, declarant que «ens teníem una gran estima i sempre l'he tingut com un president referent per la seva determinació en la presa de decisions. Jose María ha estat un gran nastiquer, un gestor modèlic fent possible el Nou Estadi l'any 72, i una millor persona». El Nàstic ha declarat un dia de dol en tots els estaments de l'entitat.