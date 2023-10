Dani Vidal: «Haurem d'estar molt encertats en els duels individuals»

L'entrenador grana ha destacat el talent dels futbolistes de la plantilla del Deportivo de la Coruña

Actualitzada 27/10/2023 a les 17:08

Dani Vidal ha comparegut aquest divendres en la roda de premsa prèvia a la desena jornada de campionat a Primera Federació. Els granes visiten al que, amb tota seguretat, és un dels camps més emblemàtics del campionat, l'estadi de Riazor, on els rebrà un Deportivo de la Coruña molt necessitat de punts que, tanmateix, arriba després d'aconseguir la seva segons victòria de la temporada en doblegar al Sabadell. El partit es disputarà diumenge a les 19 h a terres gallegues.Com a clau del partit, l'entrenador grana ha destacat controlar la perillositat dels millors futbolistes de l'equip corunyès: «Les individualitats cal tenir-les controlades, cal sortir guanyador en aquests duels individuals, perquè tenen molt de talent» ha dit Vidal, que, explica que els seus ja coneixen bé aquest tipus d'escenari de part pels anteriors partits disputats «en els partits contra el Barça Atlètic o la Reial Societat B, ja vam haver de controlar a jugadors de gran talent, molts dels quals ja han debutat a primera. Els hem sabut controlar»El tècnic tarragoní també ha analitzat altres punts forts del proper rival: «tenen molt bon joc combinatiu, sobretot a camp rival. I també és un gran equip a pilota aturada amb grans llançadors com Lucas Pérez o Salva Sevilla i rematadors de primer nivell, que no necessiten ni bloquejos per imposar-se en el remat perquè tenen aquest talent». Però Vidal ha afirmat que el seu equip el que ha de fer és «fer el nostre partit.» «Es poden fer diferents escenaris. Segur que hi haurà diferents minipartits que haurem de gestionar.» ha dit.Dani Vidal també ha analitzat l'escenari del partit i com arriben els seus: «Tots els partits són complicats. Cada visita que hem fet tenia la seva dificultat, Terol, Majadahonda, Fuenlabrada… El Deportivo té necessitat d'estar si o si a dalt i han d'enlairar-se ja, segur que serà un partit complicat».«Jugarem amb la mateixa pressió de sempre. Ho farem contra un equipàs, per molt que els hagi costat arrencar, amb jugadors de gran nivell que formen part d'una entitat enorme i jugarem en un bon camp amb un ambient sensacional. Hem d'anar a fer el nostre partit i gaudir d'aquest ambient. Hem treballat molt bé, amb il·lusió com la resta de setmanes.» ha continuat.«Hem viscut aquesta setmana com una més, igual que les anteriors. Portem tota la temporada instal·lats en l'estabilitat i en la tranquil·litat. Això acaba de començar. Estem igual de tranquils que fa tres setmanes. La línia de l'equip continua sent bona.» Explicava el tècnic grana abans d'analitzar l'últim partit «Contra la Reial vam jugar contra un gran equip i malgrat que van capgirar el marcador en un moment, vam reaccionar bé i vam fer un bon partit. Només ens van fer una ocasió de gol, perquè el seu segon gol és una genialitat puntual. Si la línia és continuista, hem de seguir tranquils.» ha sentenciat.