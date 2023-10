CBT i CB Salou se citen al Serrallo en el primer derbi a la LEB Plata

David Fernández (CBT) i CJ Barksdale (CB Salou) es tornaran a trobar demà a les 19 hores

Actualitzada 27/10/2023 a les 09:57

L'Ibersol CBT i l'OCA Global CB Salou tornen a creuar els seus camins aquest dissabte al pavelló del Serrallo. Aquest derbi provincial no és un qualsevol, sinó que és la primera vegada que els dos equips es troben a la LEB Plata.En duel no hi fallaran els dos capitans. David Fernández i CJ Barksdale s'han enfrontat en tots els derbis recents. CJ Barksdale és tota una institució a Salou i, ahir, va destacar que «ja són molts derbis i el d'aquest dissabte no és diferent, només canvia la categoria». L'ala-pivot nord-americà va afegir que «per al nostre equip aquest no és un partit més, volem guanyar. Arribem al derbi com dos equips nous en aquesta categoria i volem veure quin serà el millor». D'altra banda, David Fernández, del CBT, va assenyalar que «serà el primer a la LEB Plata i tenim ganes d'omplir el Serrallo, que la gent vingui a animar, perquè el seu suport serà diferencial per aconseguir la victòria».L'última vegada que es van trobar els dos equips va ser a la temporada 2021/2022 i va acabar amb victòria tarragonina per 68-58. Llavors, a banda de coincidir David Fernández i CJ Barksdale, també hi va ser Artur Alaminos, actual jugador del CBT, en la seva etapa a Salou. Llavors, els dos equips lluitaven per una posició al cim de la lliga EBA. Enguany, els dos equips arriben amb urgències.En aquestes tres primeres jornades, només el Salou sap el que és guanyar. Els de Jesús Muñiz van vèncer contra el Mataró sobre la botzina amb un triple d'Isaac Mayo. La resta de partits, contra Cartagena i Palmer Bàsket, van acabar amb derrota. Per aquest motiu, CJ Barksdale va assenyalar que «només pensem en la victòria. Aquest partit és molt important i només volem guanyar per atraure més gent i apropar-nos als objectius». Els salouencs presenten un equip renovat respecte al darrer derbi amb 9 noves incorporacions. Després d'enfrontar-se contra dos dels millors equips de la lliga, arriben a Tarragona per enlairar-se a la classificació.D'altra banda, el CBT encara no coneix la victòria. David Fernández va subratllar que «l'equip està treballant bé, però els resultats estan trigant en arribar. Sabíem que l'arrencada seria complicada, l'equip s'ha de compenetrar, així que necessitem una victòria per canviar l'estat d'ànim i que sigui un punt d'inflexió». Noé Monroy té dues armes de cara al derbi. Els fitxatges Baptiste Chazelas i el nord-americà Jacob Boonyasith han començat la temporada amb força, però els cebetistes hauran de millorar detalls per disputar el duel. Fernández va destacar que la clau del partit és «començar el primer quart marcant el ritme i ser consistents durant la resta de minuts».El duel de demà a les 19 hores al pavelló del Serrallo serà el primer d'una setmana complicada. Tant CB Salou com CBT jugaran un partit més el pròxim dimecres i un altre el següent cap de setmana. Els tarragonins hauran de viatjar en Tot Sans a les Canàries per jugar contra el Gran Canaria i el Salou rebrà el CB Prat.