Els equips Genuine del Nàstic i la Fundació Barça celebren un partit molt especial a Constantí

Actualitzada 23/10/2023 a les 16:58

El Camp de Futbol Municipal La Coma va acollir dissabte un partit molt especial entre l'equip del Nàstic de Tarragona Genuine i l'equip Fundació Barça Genuine. Es tractava d'un partit amistós que arribava tot just un mes abans de l'inici de la competició oficial de LALIGAGENUINE 2023-2024, que tindrà lloc els dies 17,18 i 19 de novembre al Complex Esportiu de Salou.El partit, organitzat per l'Ajuntament de Constantí i el Centre d'Esports Constantí, va comptar amb la presència de diversos representants del consistori municipal amb l'alcalde Óscar Sánchez al capdavant, a més d'una representació del Club Gimnàstic de Tarragona encapçalada pel seu president Josep M. Andreu. A les files de l'equip grana va destacar la presència de dos jugadors constantinencs, Rubén Almazán, capità de l'equip, i Javi Sarabia.Després de dues temporades consecutives disputant l'amistós a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, en aquesta tercera edició l'equip blaugrana s'ha desplaçat fins a Constantí per compartir els valors de l'esport i el futbol que caracteritzen a les dues entitats i a tots els participants de LALIGA GENUINE.