Pocs canvis a l'onze

Dani Vidal ja té establert un onze titular per a totes les jornades. I, després de la derrota contra el Fuenlabrada, ha realitzat només un canvi. Santamaría s'ha quedat a la banqueta per donar pas a Jaume Jardí com a segon punta. David Concha serà qui ocupi el carril esquerre.