Pepe López-Borja Rozada (Hyundai) guanyen el 58 RallyRACC Catalunya-Costa Daurada

Els actuals Campions d'Espanya de Rallyes, Pepe López-Borja Rozada (Hyundai i20 N Rally2), han aconseguit la victòria en la setena prova puntuable per al Súper Campionat d'Espanya de Rallyes, el 58 RallyRACC Catalunya – Costa Daurada. D'altra banda, els pilots RACC Sergi Pérez-Lorena Romero, han aconseguit el títol en la Peugeot 208 Rally Cup Ibérica, després de vèncer tant en aquest apartat com en la Beca RTS Spain, arrodonint així una magnífica temporada.En el seu retorn al Super Campeonato després de diversos mesos absents d'aquest, Pepe López i Borja Rozada han aconseguit en el 58 RallyRACC la seva primera victòria de l'any en aquest certamen amb el Hyundai i20 N Rally2 de Terra Training Motorsport. El duo s'ha situat líder en el primer tram de la segona jornada, posició que ja no han abandonat fins a la conclusió de la carrera, aquesta tarda en el Passeig Jaume I de Salou.Els guanyadors de les tres últimes proves disputades, José Antonio 'Cohete' Suárez-Alberto Iglesias, han finalitzat en una excel·lent segona plaça amb el Škoda Fabia RS Rally2 del Recalvi Team, un magnífic resultat de cara al campionat, perquè a més sumaven la màxima puntuació en el TC+. El podi l'han completat Jan Solans-Rodrigo Sanjuán, que es van mantenir en el tercer lloc durant la segona etapa amb el Hyundai i20 N Rally2 de l'equip Teo Martín Motorsport.La jornada del dissabte s'iniciava amb un bucle a doble passada format per les especials 'La Pobla de Massaluca-Vilalba dels Arcs' (23,28 km), 'Horta-Bot' (18,62 km) i 'Gandesa' (6,49 km), a més d'un únic pas per la urbana 'Salou' (1,63 km). En el bucle matinal es començava a veure molt clara la intenció de José Antonio 'Cohete' Suárez de no arriscar en absolut i pensar en el campionat, com declarava el dia anterior a la seva arribada a la zona d'assistència de PortAventura World, des d'on partien els participants del SCER aquest matí. En aquesta segona jornada s'han sumat a la carrera els participants inscrits en el Campionat de Catalunya.Això es traduïa en dos millors temps per a Pepe López, que ja en el primer del dia se situava com a nou líder provisional, si bé 'Cohete' Suárez responia a Gandesa, que a més era el TC+ que atorgava punts addicionals als tres primers classificats, imposant-se en el mateix per davant de Nil i Jan Solans, segon i tercer, respectivament.Conclòs el primer bucle de la segona etapa amb la tala especial de Salou, on 'Cohete' era el més ràpid, López-Rozada mantenien el lideratge provisional protagonitzant un bonic pols amb Suárez-Iglesias, perquè entre tots dos la diferència era de gairebé sis segons a favor dels madrilenys del Hyundai. Ja més despenjats rodaven els germans Solans, amb Jan al costat de Rodrigo Sanjuán a 26,6'' i Nil, copilotado per Axel Coronado, a 32,1.De la lluita per la victòria queien en la segona especial els asturians Diego Ruiloba-Ángel Vela, que quan rodaven en posició de podi tenien problemes amb un diferencial del seu Citroën C3 Rally2 i se sortien a causa d'això en el segon tram. Aquesta circumstància permetia que Javier Pardo-Adrián Pérez (Hyundai i20) s'afermessin en la cinquena plaça provisional, però ja a més de minut i mig del cap.El duel entre Pepe López i 'Cohete' Suárez estava resultant frenètic, doncs al millor registre del madrileny del Hyundai a 'La Pobla de Massaluca-Vilalba dels Arcs' responia l'asturià del Škoda en 'Horta-Bot', aconseguint aquest reduir la diferència a tan sols 5,1 segons abans de l'últim tram, la segona i definitiva passada pel curt i selectiu 'Gandesa', on s'anava a decidir el guanyador. Per darrere es mantenien les posicions sense cap variació, perquè tots els llocs semblaven ja assignats per les diferències existents i el més important, en aquest moment de la carrera, era no cometre un error.Pepe López-Borja Rozada es feien també amb el millor temps a 'Gandesa' i aconseguien així la seva primera victòria enguany en el SCER, amb 14,4 segons sobre José Antonio Suárez-Alberto Iglesias, que arribaven a meta amb el pneumàtic davanter dret del seu Škoda amb una lleu burxada, que probablement els ha impedit lluitar per la victòria en aquesta última especial i que, de fet, han hagut de canviar una vegada finalitzada la mateixa.El podi el completaven Jan Solans-Rodrigo Sanjuán (Hyundai), a 37,5 segons dels guanyadors, que acabaven el ral·li amb bones sensacions per davant de Nil Solans-Axel Coronado (Hyundai) i de Javier Pardo-Adrián Pérez, que després de la seva absència en el Vila de Llanes tornaven al certamen encara que aquesta vegada canviant la seva Hyundai per un Škoda, sent les següents posicions per als Hyundai d'Óscar Palomo-Rodolfo del Barri i Iván Ares-José Pintor.Romet Jürgenson-Siim Oja es mostraven com els més ràpids entre els participants del FIA Ral·li Star, amb el Ford Festa Rally3 núm. 17 que els ha permès concloure el ral·li en vuitè lloc, precedint al tàndem francès compost per Mattéo Chatillon-Maxence Cornuau, que feien debutar al nostre país el Renault Clio Rallye3. D'altra banda, l'equip del RACC format per Sergi Pérez-Lorena Romero vencia tant en la Beca Júnior RTS com en la Peugeot Ral·li Cup Ibèrica, sent d'aquesta ja campions en disputar-se en el RallyRACC l'última cita de la temporada.La Clio Trophy Spain de Terra ha estat per als ja campions des de la prova anterior, Ramón Cornet-Dani Noguer. Pel que fa al Campionat de Catalunya, els guanyadors han estat els líders d'aquest, Alejandro Mauro-Diego Sanjuán (Skoda Fabia R5 Evo), mentre que en el Volant RACC-Trofeu Mavisa han vençut Gerard Julià-Isaac Pujol (Peugeot 208 1.2 PureTech).Concloïa d'aquesta manera un molt brillant 58 RallyRACC. Ara l'activitat esportiva de RACC MotorSport, a més de canalitzar el final de temporada del Volant RACC – Trofeu Mavisa, se centrarà en preparar el Rallysprint RACC-Circuit de Barcelona Catalunya, que es disputarà els dies 16 i 17 de desembre de 2023.