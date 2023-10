El CB Valls és l'imparable líder de la lliga EBA (86-75)

Els de Víctor Neila van superar l'SD Espanyol i es mantenen invictes a la categoria amb la quarta victòria consecutiva

Actualitzada 22/10/2023 a les 13:24

El CB Valls de Víctor Neila es manté intractable a la lliga EBA i va sumar la quarta victòria consecutiva contra l'SD Espanyol per 86-75. Els vallencs es van imposar amb claredat al Joana Ballart en un partit que van dominar des del primer quart i que van saber reaccionar per frenar la remuntada visitant al tercer quart.Els vallencs van imposar el seu ritme en el primer set gràcies a l'encert d'Oriol Besora i Sisco Moreno des de la línia de tres. El primer període va acabar amb deu punts d'avantatge per al conjunt local. A poc a poc, l'SD Espanyol buscava retallar distàncies, però els vallencs van saber mantenir el ritme del partit al descans. A la represa, el conjunt barceloní va començar més fort i, amb un parcial de vuit punts, van capgirar l'electrònic.Els de Víctor Neila van sortir massa relaxats, però van tenir el caràcter i l'experiència suficient per mantenir la calma i tornar a agafar el timó del partit al final del tercer quart (56-54). Finalment, els roig-i-blancs van esclafar l'Espanyol a l'inici de l'últim quart i van sentenciar el partit. Oriol Besora va destacar amb 17 punts i un 50% d'encert en els tirs de camp.